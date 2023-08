Els veïns van alertar de la palmera del Raval però l'Ajuntament va descartar «cap anomalia»

pel mal estat en el qual es trobava la palmera de la plaça d'Emili Vendrell que va acabar matant aquest dijous una jove de 20 anys en caure a sobre seu. Segons ha explicat el gerent de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, en una roda de premsa aquest divendres, la queixa la van rebre el 14 de març del 2023 i vuit dies després, una brigada de manteniment va fer una primera inspecció ocular.i, segons el consistori, totes dues investigacionsPer ara, tampoc saben determinar la causa de la caiguda. L'estudi preliminar no ha pogut aclarir encara les causes de l'accident., però cap d'elles prou "determinant" per a causar-ne la caiguda. Així, patia estrès hídric, com la majoria dels arbres de la ciutat, tenia un estretament a la part alta del tronc, però per sota del nivell de risc, i un niu de cotorres, però no d'un gran pes. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, mantenen la investigació oberta.Parcs i Jardins ha assegurat que. A Barcelona hi ha 58 palmeres comptabilitzades a les quals se'ls fa una revisió anual per risc.No és la primera víctima en circumstàncies similars.pel despreniment d'una palmera del parc de la Ciutadella de Barcelona i una altra dona va resultar ferida. I, el 2011, dues persones més van resultar ferides per un altre accident a l'avinguda Diagonal.

