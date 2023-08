Els Casuals, per dins: així operava la facció criminal i nazi dels Boixos Nois

Repartiment territorial i discoteques de Barcelona

Organigrama de les principals figures dels Casuals. | Edició: Núria Garrido



Precaucions i lideratge de Ricard Mateo



Una àmplia activitat delictiva amb nazisme integrat

La ironia va voler que el nou cop als Casuals s'iniciés a partir d'una. Així es fa constar a l'informe dels Mossos d'Esquadra que explica la investigació sobre aquesta banda criminal, la facció més violenta dels Boixos Nois . En un document de 180 pàgines al qual ha tingut accés, s'expliciten les connexions i els costums d'una organització que integra membres d', que va sobreviure a la sentència del macrojudici del 2013 i que ara torna a tenir una àmplia causa judicial a sobre. Se'ls vincula a, entre un ampli reguitzell de delictes.El gruix de detencions es van dur a terme el juny passat. Aquesta setmana, però, s'ha tancat el cercle. Els investigadors s'han tret l'espineta que els quedava:, a Platja d'Aro. Es resol així una investigació que va començar per un incident que barrejava violència i futbol, però qued'una de les agrupacions "més perilloses de Catalunya", segons la policia.A l''informe elaborat arran de les investigacions es fa constar "la pervivència de l'organització" escapçada una dècada enrere. També el paper preponderant del líder, a qui s'anomena "R" o "kàiser". I el de la seva mà dreta, Alejandro Villegas Rojas, conegut com a "Pichin". Malgrat el pas dels anys, els membres d'aquest grup ultra allargassen la marca i s'hi recreen. En les seves extorsions i amenaces no amaguen la identitat col·lectiva, sinó que l'enarboren. "Si no ens ajudes, et matarem.", recorda una de les víctimes de les accions de la banda durant l'últim any.Entre les informacions que encara no han transcendit, també es detalla part del funcionament del col·lectiu, queque assumien "una específica localització geogràfica". Així, la figura clau de la investigació i una de les peces amb més ascendència a l'organització -- era el màxim encarregat les activitats delinqüencials la regió metropolitana nord. Per contra, els Mossos atribueixen a Joel Junyent ser el responsable del sud, amb especial incidència al Garraf. Entre les dues divisions també incidien a Barcelona.Aquestes activitats repartides de manera estable incloïen la gestió de la seguretat de discoteques i clubs d'oci nocturn. En una conversa intervinguda, Paco el Gordo arriba a assegurar a una noia que ell gestionade locals barcelonins com-escenari habitual de personalitats de renom, com Gerard Piqué- o. També menciona la discoteca, tot i que especifica que una part se la reparteixen amb un altre grup: "els Hell's Angels". Això ho explica l'abril d'aquest mateix 2023.Els Mossos intueixen que, com havien constatat en el passat, els Casuals també continuaven pressionant certs locals on cometien incidents violents per "coaccionar" els propietaris i que prescindissin de l'empresa de seguretat per atorgar-los el contracte. L'exemple més concret de la investigació es dona amb, on es va avisar que es dirigien una quarantena de persones amb roba fosca i caputxa. En desplegar-se, els agents al lloc van enxampar alguns dels participants en l'acció i es van trobar que portaven. Entre els implicats hi havia el mateix Paco, però també altres membres destacats com Víctor Navarro, conegut com a "Tor".Aquest darrer individu va ser detingut i empresonat després que els Mossos aturessin un vehicle que conduïa i en què, quan circulava per la Via Augusta de Barcelona, el darrer 10 de març. El cos sense vida estava amagat a l'interior d'un moble canapè. La policia catalana vincula els fets a un robatori a un prostíbul deldos dies abans, preparat pels Casuals. L'escenari va acabar desviant-se del pla, l'operació va sortir malament i va deixar un home mort. En un altre episodi, en aquest cas el passat febrer, també es van intervenir converses "relacionades directament amb l'homicidi" però sense "precisar el grau" d'implicació en l'autoria o coneixement dels fets.El volum de detalls és extens, després de mesos d'escoltes a les línies telefòniques i als vehicles d'algun dels màxims implicats. Però un altre dels apunts destacats és l'aprenentatge per part de la facció criminal dels Boixos Nois pel que fa a les. A les trucades que es fan per la línia telefònica habitual és freqüent que s'hi sentin missatges como retrets per contactar amb "trucada normal". També era una pràctica comuna que, conduint, fessin "rodeos" per comprovar si, fent un camí sense sentit, algú els seguia.Igualment, en el vocabulari tenien cura. En els pocs casos que establien una trucada telefònica pel canal intervingut -i no quedaven protegits per eines digitals- optaven per utilitzar conceptes ambigus o poc concrets. Un exemple és la trucada que feia Francisco Pérez a un altre membre del grup, el passat mes de novembre. "Hem agafat els que vau tenir la moguda aquella, entesos?". Els Mossos estan convençuts que feia referència a un segrest en marxa, i el "d'aixonses" era una casa de Montcada i Reixac que utilitzarien de manera habitual diverses vegades els Casuals, en algunes ocasions amb entrant i sortint amb pistoles a la mà.El paper de cap de Ricardo Mateo queda acreditat a bastament en la investigació policial. Hi ha mencions habituals a què, però també referències a les reserves econòmiques habituals de cada operació en què es guanyen diners. Un "sobre" o part del pastís va dirigit als "vells", es constata, en referència al "Kàiser" i la seva mà dreta, "Pichin".Tanmateix, les precaucions són extremes, en el cas de Mateo. La seva implicació en el dia a dia o les accions que requereixen presencialitat és nul·la. De fet, gairebé com una referència fílmica als relats estereotipats en què l'antagonista espera pacient i des d'una distància prudencial mentre els sequaços actuen, l'únic episodi rellevant en què el líder dels Casuals s'implica és en el segrest anteriorment mencionat. ", és a dir, en una posició de supervisió de l'acció delictiva", apunten els Mossos, arran d'un testimoni.Tot i que no té una posició nuclear en el dia a dia dels Casuals, la ideologia d'extrema dreta i el nazisme forma part indestriable de l'agrupació. Així consta en la investigació, quan en una conversa telefònica un dels membres coneguts com a "Pato" treu pit de tenir a la presó una cortina. També s'evidencia aquest component ideològic en els escorcolls del passat juny, on es trobendels investigats. En les converses intervingudes, a més, els comentaris racistes i homòfobs són habituals.L'àmplia anàlisi policial, ara en mans dels jutjats, vincula els Casuals amb plantacions de marihuana, homicidis, segrestos, tinença il·legal d'armes, extorsions, tràfic de drogues, lesions i organització criminal., com aquell assalt d'una part de l'agrupació al bar Los Cazadores el novembre del 2021, terreny dels ultres de l'Espanyol. Aquell fet va portar a la detenció de Paco el Gordo i a la "troballa casual" al seu mòbil d'indicis de l'existència d'una àmplia activitat criminal al voltant dels Boixos Nois. També, en aquest temps, haurien fet escapades a Pamplona o a Girona amb intencions violentes. Els Mossos consideren que. Ara bé, amb el cop policial, que ha deixat almenys 34 detinguts, s'espera que el nou procés judicial canviï els vents.De moment, segons va informar El País,per evitar que generin un nucli dur que reprodueixi les pràctiques de poder als centres penitenciaris. Consultades per aquest diari, fonts oficials dels Mossos d'Esquadra han preferit no valorar una investigació que consideren que encara segueix oberta.