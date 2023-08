Ajuts per camions cisterna i obres d'emergència (2023)

Dependre de la pluja

400.000 euros en cisternes a un poble de 700 habitants

El Moianès veu com a solució a llarg termini poder-se connectar al riu Llobregat

7.000 habitants i fins a 8 camions cisterna

Vacarisses ha aconseguit esquivar aquest estiu els talls d'aigua i ja té encarrilada la interconnexió a l'ATL

Combatre la salinitat al nord de la Costa Brava

Al Port de la Selva s'ha instal·lat una dessalinitzadora. Foto: Agbar

Talls d'aigua de 12 hores

Camions cisterna a l'Espluga de Francolí. Foto: ACN

4 milions en ajuts Haver de recórrer a camions cisterna per garantir l'abastament d'aigua és una despesa extraordinària per als ajuntaments. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ja va obrir l'any passat dues línies d'ajuts per un total d'uns 600.000 euros, que es van traduir en 72 subvencions.



Aquest 2023, amb l'agreujament de la sequera, s'han obert també dues convocatòries, però amb un global de quasi 4 milions d'euros. La primera meitat ja es va resoldre i va permetre atorgar 82 subvencions per sufragar el cost de camions cisterna com i per a obres urgents, com poden ser reparacions de conduccions, noves captacions o recuperació de pous, expliquen fonts de l'ACA a Nació. També serveixen per municipis que formen part d'unitats hidrològiques d'embassaments o aqüífers i que, puguin tenir problemes en les infraestructures o que tinguin alguna zona del poble sense connexió a la xarxa principal.



Els ajuts cobreixen entre un 30 i un 95% del cost, en funció del nombre d'habitants. Ara, s'ha obert una segona línia, amb les mateixes condicions que la primera, que se suma a dues convocatòries per a la millora de l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals i la digitalització dels sistemes, i també per la millora de l'abastament en alta. Es tracta d'actuacions més estructurals i amb unes dotacions molt superiors: 50 i 40 milions d'euros, respectivament. "No pararem d'ajudar el món local", assegura Samuel Reyes, director de l'ACA.

La calor i la manca de pluges del juliol ha tornat a situar la sequera com una de les preocupacions del país . Que els embassaments hagin baixat amb pocs dies fins al, ha encès els llums d'alarma a l'que havia viscut com un alleujament les importants precipitacions del maig i, sobretot, de juny.De moment, s'ha declarat l' emergència en 24 municipis de l'Alt Empordà i el Baix Camp . I caldrà veure si l'agost i el setembre serveixen per millorar la situació o es torna a un escenari que acosti el país a endurir les restriccions. Tanmateix, on laés als quaside les conques internes que només, especialment pous, i que depenen de la. Són les zones del país que no formen part de les xarxes de distribució, vinculades a embassaments, aqüífers o aigües superficials.És la Catalunya que, quan la sequera s'agreuja, ha de recórrer alsi que, sovint, ho ha de combinar amb. Només aquest 2023, una vuitantena d'ajuntaments -com per exemple(Moianès), l'(Conca de Barberà),(Vallès Occidental) i(Alt Empordà)- han rebut ajudes de l'ACA per un global de quasi 2 milions d'euros per ajudar a pal·liar aquesta situació tan complicada per als seus habitants.Lesde Catalunya es divideixen en 18 unitats hidrogràfiques. Les que acullen més població tenen el seu abastament garantit gràcies als embassaments, amb el suport de recursos alternatius com la dessalinització i la regeneració, entre altres. És la situació de la regió metropolitana de Barcelona, l'àrea de Girona i una part de l'Empordà, entre altres.També els grans aqüífers suposen una, ja que suposen un volum notable d'aigua per a comarques senceres. Es tracta del Carme Capellades, a l'Anoia, del Fluvià-Muga -que acaba d'entrar en fase d'emergència- i del Baix Ter, a la Costa Brava. Finalment, el minitransvassament de l'Ebre cap al Camp de Tarragona i l'estany de Banyoles, són els dos casos de xarxes vinculades a aigües superficials.La resta,de les conques internes, s'abasteixen de fonts pròpies i són molt més vulnerables als canvis del règim de precipitacions. Es tracta bàsicament de pobles que depenen de, però també de derivacions de rius o rieres, així com de basses.és un petit poble delde poc més de 700 habitants. Fins al febrer de 2022 van poder subsistir amb l'aigua del pou de Santa Coloma. Però aleshores va ser necessari activar recursos d'emergència: un segon pou i un petit embassament de reserva. Aquestes alternatives van arribar al seu límit fa un any -l'aigua de la presa va deixar de ser potable- i van haver de combinar l'ús del pou amb camions cisterna.La solució no és gens barata. Fins al juliol de 2023, una despesa que no cobreixen la suma dels 100.000 euros de l'ACA i l'aportació de la Diputació de Barcelona, assenyala el seu alcaldeen declaracions aUn estudi hidrogeològic ha determinat els punts on es podrien obrir. Ara mateix, estan pendents d'analítiques i proves de bombament per poder activar aquests nous recursos. Tanmateix, no deixen de ser solucions temporals que, segurament, no seran suficients si es produeixen noves sequeres severes.De fet, Castellcir comparteix la problemàtica amb pobles veïns com, que també ha rebut una subvenció de l'ACA de 100.000 euros. El Consell Comarcal ha realitzat un estudi per, per tal que els pobles del nord, amb menys dèficit hídric, puguin cedir recursos al sud de la comarca. Tot i això, l'alcalde té clar que a llarg termini la solució implica rebre l'aigua del Llobregat, a través de Calders , l'únic municipi del Moianès que no depèn de fonts pròpies.Una situació similar es viu a, una població del nord delamb vistes a Montserrat. En aquest cas, com també ha passat amb, la solució es veu més a tocar. El consell d'administració de l'ACA del 20 de juliol va aprovar-ne la(ATL), que dona servei a tota la regió metropolitana de Barcelona. Serà una obra important, d'uns 2 milions d'euros que d'aquí a tres anys farà arribar l'aigua dels embassaments des del poble veí de Viladecavalls.La situació actual a Vacarisses és de relativa calma. L'estiu passat el descens dels aqüífers locals va obligar a feri a portar fins a. Una crisi rellevant en un poble de 7.000 habitants, molts dels quals repartits en urbanitzacions, fet que encara ho complicava més.Ara, tal com assenyala l'alcalde, el municipi celebra la festa major. Quan s'acabi, el dilluns vinent, una part notable de la població marxarà de vacances i això suposarà una reducció del consum. “Si arribem al setembre, i l'estiu no s'allarga, ja serà una altra història", apunta en declaracions aA l'espera de la interconnexió amb l'ATL -a la tardor es podria iniciar el procés de licitació-, el consistori ha continuat buscant fonts alternatives per evitar noves restriccions. S'han posat en funcionament dos pous i aquest hivern n'entrarà en servei un tercer. A més, Toni Masana explica que amb les subvencions de l'ACA s'estanque “permet evitar fuites o detectar usos sense comptabilitzar” i fer millores a la xarxa en baixa.Un dels ajuntaments que aquests dies ha hagut de recórrer als camions cisterna és, a l'extrem nord de l'. Tot plegat després que s'hagi detectat que les membranes de la dessaladora estaven obsoletes -el nou alcaldeassegura que s'havien de canviar el 2019- i no funcionaven correctament.Mentre no s'han pogut canviar, el consistori ha recomanata les persones grans amb problemes de salut així com per preparar biberons per a nadons per l'alta concentració de clorurs. Elsal poble després que ja fossin necessaris durant dues setmanes l'estiu passat. En aquell moment, les analítiques fetes per Agbar a l'aigua del pantà van detectar una alta concentració de, així com una microalga, que hauria aparegut per la manca de pluges i la sequera.Tot plegat provocava que l'aigua de l'aixeta sortís. Davant la situació, l'Ajuntament va recomanar als veïns que, per precaució, no la fessin servir ni per cuinar ni per beure. Per finançar part del cost de les cisternes, l'ACA ha atorgat una subvenció d'uns 7.000 euros.Un altre municipi del nord de la Costa Brava que ha hagut de fer una actuació d'urgència per combatre la salinitat és el Port de la Selva . En només set setmanes, s'ha posat en funcionament unaque té capacitat per tractar uns 2.800 metres cúbics d'aigua procedent dels pous aplicant un procés d'osmosi inversa per extreure les sals de l'aigua.Un dels municipis que està passant pitjor la sequera és l'. Des de fa mesos pateix talls d'aigua fins a les 12 hores , que complementa amb cisternes. En els pitjors moments com l'actual són 30, però fa dos mesos amb les pluges en van poder prescindir. “És fluctuant. Suposen entre el 10 i el 80% del nostre consum diari”, explica l'alcalde, en declaracions aEls aqüífers propis són clarament insuficients per aquest municipi de lade 3.700 habitants. La solució definitiva, segons el govern municipal, és la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), provinent del. Recentment, l'ACA ha resolt una subvenció d'1,2 milions d'euros i n'esperen una de 500.000 de la Diputació de Tarragona.L'objectiu és que aquest 2023 sigui l'. “La nostra xarxa no suporta sequeres com l'actual”, admet Vidal. La interconnexió s'ha de complementar amb un nou pou i la renovació de quatre quilòmetres de canonada. De fet, no és una situació específica de l'Espluga. Municipis de la Conca com Sarral o Forès i del-l'Alforja, les Borges del Camp i Riudecols- també esperen acabar rebent l'aigua de l'Ebre i deixar de patir pel subministrament.