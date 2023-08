El govern espanyol intenta calmar les autonomies del PP amb el finançament per Catalunya

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Una de les qüestions que està esbombant el PSOE per atraure ERC i Junts a la investidura deés unper Catalunya, proclamat en veu de la ministra socialista, que ho situa com a carpeta "urgent". Aquesta qüestió ha encès les alarmes de la resta d'autonomies , moltes en mans del, i ja han sortit en massa presidents autonòmics a criticar el PSOE i exigir una reforma del sistema del finançament per a tots els territoris i no només el català. Davant de la revolta, la portaveu del govern espanyol,, ha sortit a calmar els ànims i ha assegurat que s'abordarà la reforma del sistema de finançament des del "diàleg amb totes les comunitats".Aquestes han estat les declaracions de Rodríguez, però el cert és que el debat sobre el finançament sempre s'ha abordat de manera bilateral amb Catalunya, i un cop feta la negociació, després s'ha portat al, on tenen presència els consellers d'Hisenda de totes les comunitats autònomes i que és presidit pel ministre d'Hisenda de l'executiu espanyol. L'acord en aquest espai es plasma després en la llei orgànica de finançament autonòmic, la, que ha de ser aprovada al Congrés i al Senat. El sistema de finançament està pendent de renovació des de l'any 2014.La portaveu del govern espanyol ha fet les declaracions en una atenció als mitjans des del Congrés, després d'haver recollit aquest matí les seves credencials com a diputada electa. En la seva intervenció també ha retret al PP que "deixés pendent" l'actualització del sistema de finançament quan tenia majoria absoluta en l'executiu deEn la mateixa línia s'ha manifestat el ministre de la Presidència,, que també és un dels designats per a les negociacions amb els independentistes. Ha apuntat en una atenció als mitjans aquest matí que durant els cinc anys de govern de Sánchez totes les comunitats autònomes "sense excepció" han rebut més recursos econòmics que en els cinc anys anteriors de Rajoy: "Aquests són els comptes i la resta són contes".A les crítiques del PP davant algunes informacions que apunten que el govern espanyol podriade Catalunya, Rodríguez no ha volgut entrar en concrecions, si bé ha insistit que la reforma del sistema de finançament s'haurà d'abordar en el "context" de totes les comunitats autònomes. Per Rodríguez, la reforma del sistema de finançament ha d'anar lligat a l'actualització del model de finançament de les, com ja ha reclamat l'executiu espanyol en diverses ocasions.Pel que fa a les converses i negociacions amb els partits per fer efectiva la investidura, Rodríguez ha apostat per diàlegs "" per tal que siguin "efectius i positius". En qualsevol cas, ha demanat als diputats electes que "facin la reflexió" del que van expressar les urnes el passat 23 de juliol. Sobre la petició de l'independentisme deli l', Rodríguez ha insistit que les negociacions es mouran dins de laespanyola i els Estatuts d'Autonomia.