Duplicant el consum màxim

Consum d'aigua a Peralada (litres/habitant i dia)

La dificultat de controlar les restriccions

No descarta talls d'aigua

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Demanen no deixar sols els ajuntaments

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

22 municipis del nord de l'i dos del Baix Camp són els primers de país en entrar en, l' escenari més dur de restriccions . En el cas de l'el consum d'aigua supera el permès en excepcionalitat (230 litres per habitant) i hi ha casos concrets, com Peralada, que els duplica. L'alcalde es defensa: “No tenim mitjans controlar per si es reguen els jardins”, assegura Miquel Brugat, en declaracions aEl 60% dels municipis de l'Empordà que han entrat en emergència (fins ara eren 230 litres per habitant i dia) o no han transmès les dades. Qui lidera aquest rànquing és, un municipi d'uns 1.800 habitants conegut pel castell, el casino i el festival de música.Des del novembre passat, quan els municipis de l'aqüífer Fluvià-Muga, van començar a tenir un consum màxim de 250 litres, sempre van estar entre els, segons dades que la pròpia empresa subministradora ha facilitat a l'ACA. A partir del febrer, quan es va rebaixar a 230, les dades no només van baixar sinó que, puntualment, van superar els 500. De fet, l'estiu passat es van registrar puntes de 700 litres.L'alcaldeqüestiona parcialment les dades. Explica que tenen moltesamb presència de ciutadans europeus que hi viuen tot l'any. “No estan empadronats, però consumeixen aigua”, explica a. Un increment de la població que, a diferència de municipis turístics de costa, l'ACA no comptabilitza en les seves estadístiques., director de l'administració hidràulica, ha assenyalat aquest dijous el mal exemple que suposa Peralada en diverses entrevistes radiofòniques. “La seva dotació equival alsque consumeixen menys aigua sumats”, ha assegurat.Des de l'Ajuntament de Peralada s'assegura que en l', referents a no regar zones verdes, a tenir tancades les fonts ornamentals o a minimitzar el consum en els equipaments públics.En canvi, l'alcalde admet la. “Segurament hi ha casos on es reguen jardins, però no ho podem controlar”, ha assegurat en declaracions a. Explica que són un municipi amb una estructura administrativa molt petita i amb un miler de domicilis. “No veig una solució a la situació”, assegura.Això sí, Brugat assegura que continuen treballant per, com una via per reduir el consum. “Hem fet projectes i continuarem demanant subvencions per fer-ne més”, afegeix.Més enllà del sobreconsum, la realitat és que l'aqüífer Muga-Fluvià està en el seu nivell mínim d'ençà que hi ha registres. “Fa temps que patim per si s'han d'aplicar restriccions i tot apunta que continuarem patint els pròxims mesos”, admet l'alcalde. En aquest sentit, des de l'ajuntament no es descarta que, tard o d'hora, s'hagin d'aplicari combinar-ho amb l'arribada de. “Esperem no arribar-hi”, conclou.En el cas de, la seva alcaldessa, diu que les dades que els ha facilitat l'ACA -a l'entorn dels 350 litres per habitant i dia- no els quadren amb les que ells tenien i que intentaran esbrinar qui s'ha equivocat. En qualsevol cas admet que s'han de prendre mesures però creu que no es pot deixat tot en mans dels ajuntaments que, com passa amb el seu, tenen poc personal i els falten eines per fer complir les restriccions.En aquest sentit, diu que l'ACA ha plantejat la possibilitat de fer –d'acord amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM)- una mena d'per a tots els ajuntaments. Tot i això,, alcalde de, creu que serà complicat saber exactament qui no compleix i qui sí. En aquest darrer cas, els 110 litres per habitant i dia els situa molt per sota de la dotació màxima que marca l'emergència per sequera.