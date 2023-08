El DAFO de la investidura: què hi tenen a guanyar (i a perdre) Sánchez i l'independentisme?

Debilitats

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats

Tres setmanes després de les eleccions del 23-J, les peces de la investidura dees comencen a moure discretament. En dos nivells: un de públic, en el qual elenvien senyals de certa concòrdia -reforma urgent del català al Congrés dels Diputats - per seduir els hipotètics socis; i un de més discret, que inclou els primers intercanvis entre equips negociadors i també la dinàmica clau d'aquesta primera fase, que és la que protagonitzen a l'hora de pactar el preu per escollir el líder socialista . Amb l'afegit d'elements distorsionadors, com el moviment d'estiu -inèdit- de jutges conservadors del Tribunal Constitucional per torpedinar el recurs de, amb impacte en l'escenari polític espanyol.Què hi tenen a perdre i a guanyar tots els actors implicats? Aquesta és l'anàlisi de lesque tenen el PSOE i l'independentisme de cara a la investidura, que encara no té data i dependrà de com avancin les converses.: Sánchez ha tret un resultat millor del que projectaven les enquestes, però sap que lapot ser una constant durant tota la legislatura. No es tracta només de la investidura, sinó de negociar cada pressupost, cada llei, cada mesura. Ambescons, cada tràmit al Congrés suposaria un element de desgast per a l'executiu socialista.: La principal debilitat en aquesta situació és que el suport en l'anterior legislatura està prefigurant públicament que els republicans ja tenen decidit el sí a Sánchez. Per això en els últims dies la cúpula d'ERC s'esforça en destacar que els seus vots "no es poden donar per descomptats" . El seu principal aliat al Congrés,, ja ha dit que farà costat al PSOE.: És la primer vegada des de la moció de censura, el 2018, que el partit deté un paper decisiu al Congrés. Però el resultat obtingut -set escons- suposa el pitjor de l'espai postconvergent, amb menys de. Després d'anys d'atiar el discurs de la confrontació, posar-se a parlar amb el PSOE fa aflorar les contradiccions. La situació d'intempèrie institucional tampoc ajuda en el context general de la formació, que és qui pateix més l'abstenció i que es veu parcialment amenaçada per si apareix un: Qualsevol cessió no només comptarà amb el rebuig frontal del PP, sinó també amb el dels sectors del PSOE més refractaris a la manera de governar de Sánchez. Desjudicialitzar el conflicte oserà interpretat per la dreta -política, mediàtica i judicial- com un trencament del marc constitucional. I qualsevol millora del finançament, com s'està veient aquests dies, anirà acompanyada de queixes d'un PP que controla el mapa autonòmic : Una de les amenaces que afronta ERC de cara a la negociació és que ja ha advertit que una repetició electoral tindria. Un posicionament que afeblexi la posició negociadora i que situa els republicans en la tessitura de prioritzar la investidura a tornar a donar a lesuna oportunitat per sumar en cas que la ciutadania torni a les urnes.: Tot i que en públic s'exhibeix unitat i es predica la discreció, l'existència de diverses ànimes dins la formació pot suposar un risc en cas que les converses avancin i hi hagi una oferta de Sánchez. Com en el cas d'ERC, un escenari desuposarà allargar les discrepàncies existents des de la tardor del referèndum, mai resoltes en sis anys. Si voten en contra del PSOE i hi ha nous comicis, se'ls assenyalarà públicament com a responsables.: Sánchez ha demostrat que el PSOE es troba més fort del que detectaven les enquestes i que l'agenda catalana -i derogació de la- l'han premiat a Catalunya. Una repetició podria engreixar els resultats deli, si hi anés per no haver concedit res a l'independentisme, suposaria deixar sense arguments el PP d': A diferència de l'anterior legislatura, en la qual Sánchez podia mirar cap a altres bandes per tenir majoria al Congrés, els set diputats republicans -pràcticament la meitat dels que tenia abans del 23-J- tenen la clau de totes les decisions. Tot i haver perdut, l'aritmètica torna a situar el diàleg amb l'Estat al centre de la política catalana.: Mai abans Puigdemont havia tingut tanta rellevància en clau estatal com a partir d'aquestes eleccions. S'ha instal·lat la idea -certa- que ell té ladel futur de Sánchez, i això propicia que es produeixi lades del 2017. Sis anys després de marxar a l'exili, ni ha estat extradit ni ha estat liquidat políticament. I ja ho està fent notar.: Arribar a un acord amb independentistes i nacionalistes pot ser incòmode de cara a la dreta i entre diversos barons del PSOE, peròa Sánchez pensar en governar a llarg termini, fins i tot més enllà de la nova legislatura, sempre i quan la dreta no sumi. En certa manera, aquesta majoriaés l'única que li permetria als socialistes mantenir-se a Moncloa.: Aquesta negociació suposa una oportunitat per als republicans no només d'aconseguir més rèdits del diàleg, sinó de reivindicar-los amb. Amb els indults, per exemple, s'han esperat al 2023, dos anys després de ser concedits, per verbalitzar que eren fruit de la negociació. Si el diàleg funciona, ells poden dir que van ser els primers en apostar-hi.: Després de sortir del Govern i de perdre poder institucional, el partit de Puigdemont pot jugar la carta de la utilitat a Madrid. I, durant almenys quatre anys, combinar la negociació amb lapermetria treure suc de la debilitat de Sánchez. En clau catalana, a banda, suposa una oportunitat per demostrar que poden aconseguir més que ERC.