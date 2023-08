​La sequera ja torna a preocupar‑nos

El miratge de les pluges

Primera declaració d'emergència

Un canvi d'escenari, també a Barcelona

Precipitació juny 2023 respecte a la mitjana climàtica

Tots els consums excessius fins al juliol quedaran sense sanció

Lesvan fer-nos oblidar temporalment de la. Els embassaments van deixar de perdre reserves i la possibilitat d'incrementar les restriccions s'allunyava cada setmana. Tanmateix, un juliol força calorós i molt més sec que la mitjana han tornat a situar la. Els embassaments de les conques internes han perdut tres punts en un sol mes i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'ha vist obligada a declarar, per primera vegada en aquesta crisi, l' emergència en 24 municipis de l'Alt Empordà i el Baix Camp Els embassaments de les conques internes van arribar al seu mínim anual l'11 de maig. Estaven a un, després d'un abril extremadament sec. Les pluges, que ja havien començat una mica abans, es van mantenir durant setmanes i van ser especialment generoses el juny "Dos mesos amb pluges no permeten superar més de dos anys i mig de sequera", ha admès aquest dimecres, director de l'ACA. Les dades no enganyen: l'1 de juliol les reserves havien pujat fins al 30,3%. Tanmateix, el mes s'ha tancat amb un 27,5%,. De fet, la manca de precipitacions -que podrien tornar a finals de setmana-, la calor i l'elevat consum propi de l'estiu estan provocant un descens deAra mateix, a excepció de la Llosa del Cavall, al riu Cardener, que està estabilitzat. Menció a part mereix, que aquest 2023 ha viscut una autèntica muntanya russa. Va arribar al seu mínim del segle XXI amb un 6,51% (12 d'abril), però es va recuperar fins al 31,87% (1 de juliol). Ara, de nou, ja ha tornat a caure per sota el 24%."Parlem molt de la quantitat, però també és clau", explica Reyes. En aquest sentit, assegura que constantment es juga en elper evitar que l'aigua destinada al consum de les regions de Barcelona i de Girona puguin veure's afectades per la proliferació d'algues o de substàncies com l'amoni.L'actual pla de sequera es va aprovar el gener de 2020 i ha servit per guiar l'actual crisi, que ja fa més de dos anys i mig que s'allarga. Aquest dimecres, s'ha anunciat que perdues regions del país -l'a l'Alt Empordà i l'al Baix Camp- entraran en emergència.Aquest escenari és el pitjor del pla de sequera en una escala de cinc . Sectorialment inclou les(es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).Implantació de modificacions en el procés productius perReducció del consum d’aigua en els(25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).Prohibició de l'ús d’aigua per al(públics i privats).Prohibició total de l’ompliment total o parcial deProhibició deexcepte en establiments de neteja específics.Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en, públiques/privades i en espais lúdics.Els usuaris no domèstics aplicaran les mesures previstes en elsA més, es limita a unael consum per a cada municipi. Un llindar que, si la situació empitjora, es podria rebaixar primer a 180 (emergència 2) i 160 (emergència 3).Es dona la circumstància que en l', del 2006 al 2008, el pla preveia en la situació d'emergència un consum màxim de 230 litres, el que es permet ara en excepcionalitat, escenari que afecta la regió metropolitana de Barcelona i bona part del país.Fa poques setmanes el mateix director de l'ACA no descartava poder aixecar l'excepcionalitat si la "tardor era normal". Si fos així, la regió de Barcelona podria passar a l'escenari d'alerta, el tercer d' un total de cinc , fet que permetriaAra, després d'un juliol molt sec -a quasi tota la meitat de l'est ha plogut entre el 0 i el 50% respecte a la mitjana-, es torna a parlar de la possibilitat que la zona més poblada del país entri en emergència. Això sí, Samuel Reyes no ho situa abans delo, fins i tot, del"El juliol ha plogut menys de l'habitual, però també és cert que és un mes amb poca pluviometria", ha matisat el màxim responsable de l'administració hidràulica. Això sí, ha manifestat l'esperança que les tronades de tarda, especialment a la, puguin alleugerir el descens de les reserves. PSC i Junts van aconseguir endarrerir les sancions als ajuntaments en plena precampanya de les municipals. La moratòria d'un mes després de la convocatòria d'ajudes suposa que. D'aquesta manera, tots els consums excessius fins al juliol quedaran sense sanció, també els dels municipis de l'Empordà amb una situació crítica que estan per sobre del límit de 230 litres per habitant i dia.L'ACA assegura que no tenen gens d'interès a sancionar. Però el seu director admet que la flexibilització acordada pel Parlament els preocupava perquè afavorís un augment dels consums, com ja s'ha detectat al juny en alguns dels municipis que han entrat en emergència. En aquest sentit, Samuel Reyes ha admès que és notori que en algunes zonesamb l'ompliment de piscines i, sobretot, en el reg a jardins.Fins ara, els únicshan estat per a tres ajuntaments de més de 20.000 habitants per no presentar el pla de sequera -obligatori des del juny de 2020- i a una trentena per no facilitar les dades de consums.