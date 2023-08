El PP anuncia una revolta autonòmica contra un acord de finançament a mida de Catalunya

Mostra el teu compromís amb Nació.

Els partits independentistes volen amnistia i referèndum a canvi de la investidura dementre que el PSOE ofereix un nouper a Catalunya. Així ho proclamen les formacions del bloc progressista als mitjans de comunicació en aquestes jornades postelectorals, mentre que el PP veu amb impotència els moviments de les esquerres per formar govern després d'uns comicis en què el seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, va guanyar, però no suma prou . Sigui quin sigui el resultat de les negociacions, els populars ja han advertit que un acord de finançament a mida de Catalunya serà combatut per part de la resta de les autonomies espanyoles, la majoria en mans de la dreta.Així ho ha expressat aquest dimecres el vicesecretari d'Organització del, que ha advertit que s'ha de modificar el sistema de finançament de forma "multilateral" i no "a mida dels independentistes". D'aquesta manera, els populars s'oposen a què el PSOE pretengui negociar de "forma bilateral" amb ERC aquesta qüestió a canvi de la investidura, i adverteixen que algunes comunitats autònomes ja s'han posat en alerta per evitar que hi hagicomparatius.Així mateix, Tellado també ha criticat una altra de les propostes que ha emergit aquesta setmana proposada pel PSC: la condonació delde Catalunya. "Plantejar la condonació del deute a Catalunya per veure si així aconsegueix el senyor Sánchez els vots que no han volgut donar-los a les urnes, em sembla un insult a la intel·ligència", ha dit en una entrevista a Onda Cero.Mentre que el PP ha encès totes les alarmes per aquesta qüestió, a Catalunya es minimitza la seva importància. Ahir mateix el president de la Generalitat,, va demanar a la ministra d'Hisenda en funcions, la socialista, que "no especuli" amb el finançament autonòmic i que en tot cas, més enllà dels titulars als mitjans, concreti. "Si té una proposta que la digui i llavors ens posicionarem", va dir en una compareixença després de l'últim consell executiu del Govern abans de les vacances d'estiu.Les seves declaracions van arribar tot just després que Montero, en una entrevista a TVE, assegurés que la reforma del sistema de finançament és "una urgència". Més enllà de les declaracions, enlloc es concreta com hauria de ser la reforma. Tampoc aldel PSOE.Després de reclamar concreció, el cap de l'executiu també va advertir que en cap cas Catalunya decidirà una millora del finançament al costat d'altres comunitats. "La nostra posició no serà pensar un nouper a totes les comunitats autònomes, sinó aconseguir que els recursos que es generen a Catalunya serveixin per finançar els serveis públics de Catalunya i s'acabi el dèficit fiscal", va aclarir.En aquest sentit, Aragonès va assegurar que en cap cas aniran a negociar i defensar els interessos dels "altres". "No anirem al costat d'Isabel Díaz Ayuso i d'a defensar el finançament", va concloure. El cert és que els acords de finançament sempre s'han fet de la mà de Catalunya, però formalment s'aborden en un espai ampli, al Consell de Política Fiscal i Financera del Ministeri d'Hisenda.