Els taxistes prometen el «bloqueig» de tots els accessos a Barcelona en l'operació retorn de setembre

Elentre taxistes, vehicles VTC i, també, el Govern de la Generalitat, no s'atura. Després que l'Autoritat Catalana de la Competència () hagi sancionat Élite Taxi per anar contra la implantació d'Uber a l'àrea metropolitana de Barcelona, la principal associació de taxistes planeja "" a principis de setembre.Aquesta és la resposta que donen els taxistes en forma decontra la multa de 122.910 euros que ha imposat l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) a l’associació. Segons ha informat el seu líder i portaveu,, el sector es manifestarà entre elal voltant de “” de la ciutat.L'associació de taxistes ha trobat a faltar i lamenta eldavant la situació que s'ha donat amb l'ACCO. Élite Taxi acusa la Competència d'impulsar uncontra els taxistes per haver-se “expressat en llibertat” sobre Uber.Pels que bloquejaran els accessos a Barcelona de l'1 al 4 de setembre, forma part de la sevaqueixar-se sobrei altres empreses com. Per això, asseguren que “el taxi no pararà fins que es faci justícia contra aquests”.també ha avisat als mateixos taxistes que “aprofitin l’estiu” perquè el setembre “serà un”. Les mobilitzacions anunciades exigeixen “lade”, president i directora general de l’ACCO, per ser “les ments pensants d’una operació dei per imposar la dictadura de les multinacionals”.