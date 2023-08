Yolanda Díaz proposa reformar el reglament del Congrés perquè s’hi permeti el català

Díaz: "Negociamos con grupos catalanes y otros grupos para facilitar la investidura(...) Teniendo en cuenta que nuestro país es un país de países, queremos propiciar una reforma del reglamento para expresarnos en nuestras lenguas en las Cámaras" https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/8tEPEQzwXJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 2, 2023

La vicepresidenta segona i ministra de Treball en funcions del govern espanyol,, ha anunciat que des deproposaran la reforma del reglament deldels Diputats perquè es permeti l'ús de les. És a dir, perquè a la cambra es pugui fer servir, parlar i escriure en català, euskera i gallec, com ja passa al Senat i al Parlament Europeu. Així ho ha anunciat la líder de Sumar en una entrevista a RTVE aquest dimecres, en la qual ha apuntat que la mesura ha de servir per "" i "" a la pluralitat lingüística del país.Concretament, Sumar proposa recuperar la idea proposada el juny passat de reforma del reglament i posar la mirada en l', que defineix els drets dels diputats per garantir que aquests puguin expressar-se en els idiomes oficials de les comunitats autònomes d'origen. També el reglament haurà de preveure la "interpretació simultània" d'aquests idiomes, segons ha precisat Díaz.En paral·lel a l'anunci de la proposta, la líder de Sumar ha assegurat que aquesta iniciativa l'ha presentat la seva formació en el marc de lesque manté amb diversos partits per tirar endavant la investidura dei el govern de coalició. A hores d'ara, el partit de la vicepresidenta en funcions negocia tant amb el PSOE com amb els partits sobiranistes. Aquesta última negociació, a la banda dels partits catalans, s'ha encarregat a l'exdirigent d'En Comú Podem Jaume Asens Díaz ha precisat que aquesta mesura seria un "element important" de cara a la conformació de les Corts, que s'ha de produir eli que també requereix la complicitat dels partits independentistes i sobiranistes. La líder de Sumar també ha reivindicat que seria una iniciativa "molt positiva" i un reconeixement que l'Estat és un pís "".

