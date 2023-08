ERC adverteix Sánchez que «no pot donar per descomptats» els seus vots en la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

Després de les eleccions generals del, en un punt coincidien de manera unànime tots els analistes: la investidura del candidat socialista,, està en mans de Junts. I aquesta ha estat una postura que no ha agradat a les files d'ERC, que recorda que ben igual que els seus exsocis juntaires, han obtinguta les urnes i que no es pot pressuposar que seran un suport automàtic a un govern presidit pel PSOE. "Ningú pot donar per descomptats els vots d", ha proclamat aquest dimecres la secretària general dels republicans,, en una entrevista a Catalunya Ràdio.La dirigent, exiliada a Ginebra des del referèndum de l'1-O, ha advertit d'aquesta manera a Sánchez que si "gira l'esquena" al que necessita Catalunya, ERC no regalarà els seus vots, que són imprescindibles perquè el bloc progressista sumi al Congrés dels Diputats. Rovira ha insistit en allò que demanen els republicans a canvi d'una investidura: que el govern espanyol acabi d'executar i complir elsde la legislatura anterior, continuar fent feina per la resolució del, i resoldre elque pateix Catalunya.Aquestes són les condicions que ERC posa damunt la taula i que espera quetambé es faci seves. De moment ja hi ha hagut contactes entre republicans i juntaires, que també ha protagonitzat el mateix president de la Generalitat,, amb el president del grup parlamentari de, com va avançar Nació. Rovira ha demanat "discreció" per les negociacions i ha instat els exsocis de Govern a treballar plegats per arribar a un "".I no només discreció. També, sobre les crítiques de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en les últimes hores, ha demanat al conjunt de l'independentisme que deixi les "". De fet, ha insistit que després de la patacada electoral de l'independentisme, només amb unitat es podran atreure "noves persones" al moviment. Què ha fracassat fins ara? Rovira ha insistit que la falta d'un acord estratègic.