Denuncien que l'empresa constructora de l'Espai Barça està impulsant una desforestació massiva a Turquia

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

s'han concentrat aquest dimarts davant la, a Barcelona, per denunciar que el club ha contractat la constructoraper encarregar-se les. La manifestació, impulsada pel, pretenia posar en relleu lesde Limak. L'empresa està ", una regió turca, i convertir-lo en una", segons afirmen en el manifest llegit durant la concentració."L'actuació de Limak és", apunta el portaveu del partit. "Hem portat la tala massiva als tribunals, però", ha afegit. L'empresa, segons afirmen,, a un judici just i a la propietat. "", afegeixen al manifest, on remarquen que l'empresai "tots els documents rellevants de les Nacions Unides en matèria ecològica".Els manifestants, a través de consignes i cartells, han posat en dubte lad'establir contractes amb empreses que desforesten boscs mil·lenaris contra els criteris ambientals amb el lema que defineix l'entitat,. A l'àrea desforestada fins ara, segons apuntava el cartell d'una manifestant. L'àrea de desforestació prevista, però, és molt més gran.La lluita per evitar la tala massiva d'arbres a la regió ve de lluny. La batalla legal per preservar hàbitats naturals, però també habitatges. Els recursos als jutjats han aconseguit aturar el procediment diverses vegades, però Limak no ha donat el seu braç a tòrcer i ha intentat obtenir permís legal fins ara, quan