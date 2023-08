Competència castiga Élite Taxi per «boicotejar» Uber i el sector respon amb noves mobilitzacions

Mostra el teu compromís amb Nació.

La sospita que pesava sobre la principal associació dede Barcelona, finalment, s'ha complert. El Tribunal Català de Defensa de la Competència de l’(ACCO) ha refermat el càstig contra Élite Taxi per fer pressió contra Uber . Els hi ha imposat, ara de manera ferma,. Això, a la pràctica, torna a obrir un conflicte entre taxistes, vehicles VTC i també el Govern de la Generalitat.A aquest última institució política és a qui s'ha dirigit, portaveu de la plataforma que aplega la majoria de conductors del sector públic. "fins que els polítics que parlen de llibertat d'expressió i de repressió surtin a donar la seva opinió", ha reblat el líder d'Élite Taxi, concretant a posteriori que es refereix a l'exigència d', un òrgan públic de la Generalitat però independent.En la seva resolució, Competència conclou que quan Élite Taxi advertia als conductors del greuges vinculats a treballar per a empreses com Uber "la recomanació col·lectiva de" tenia "un objecte (i finalitat)". També els atribueix "mesures de pressió adreçades als taxistes mitjançant la publicació de missatges a les xarxes socials i les respectives pàgines web i, també," per advertir "de les conseqüències de la seva decisió". Amb tot, el tribunal considera queLa resposta dels afectats és contundent, en referència al paper de l'ACCO., exposa Álvarez, abans d'anunciar que portaran la decisió de l'òrgan públic als jutjats., remarca el portaveu de l'entitat de treballadors del sector públic de transport de passatgers. "Això és una multa sense precedents contra una associació sense ànim de lucre que defensa honestament, tot i que siguem molt bel·ligerants, els drets dels taxistes", ha afegit el líder d'Élite Taxi.En la reacció de l'associació del taxi també es fa lamenta que hi hagi un òrgan públic "que defena multinacionals que estan avassallant i assetjant treballadors", en relació als taxistes. Si el Govern no es mulla, el sector tornarà a mobilitzar-se, promet Tito Álvarez. "Perquè s'embolicarà ben grossa. Aquí ningú no s'hi posarà de perfil", ha insistit en un comunicat dirigit als mitjans.