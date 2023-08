Els impulsors de la Ryder Cup descarten fer el torneig a Catalunya

Les converses, per acabades

Elde Malavella i els impulsors de la. Aquest matí, la Generalitat ha comunicat als representants del complex Camiral Golf & Wellness i de la Federació Espanyola de Golf quurbanístic.Segons ha avançat El Periódico, el projecte proposavaen 150 hectàrees i, a més del camp de divuit forats, aixecar-hi un. Davant d'això, fonts de Presidència expliquen que els promotors de la Ryder han donat les converses per acabades. L'executiu sosté quei veu la competició com una "" per alEl projecte que Camiral Golf & Wellness va presentar davant la Generalitat aquest mes de junyunaanterior, que també va rebre la negativa del Govern. Aquella primera, a més del camp de golf, incloïa construir 185 xalets de luxe més dins el complex i, segons fonts de Presidència, era "". Arran d'això, Camiral va modificar aquell pla urbanístic i el va concretar en un nou projecte. Aquest document, que és el que va entrar el mes de juny, incloïaEls impulsors de la Ryder Cup 2031 mantenien fer el tercer camp de golf de divuit forats, però substituïen els xalets per allotjaments turístics de 12.000 metres quadrats de sostre (un hotel o apartaments). A més, també preveien aixecar unai posar-per exemple, graderies- dins l'àmbit que abraçava el pla.Després d'avaluar aquest nou projecte, la Generalitat ha tornat a-lo. L'executiu s'empara amb un informe tècnic que ha emès la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, que assegura que el tercer camp de golf, l'hotel i els apartaments xoquen de ple amb elsD'entrada, el document recull que el projecte, "no respecta els valors intrínsecs naturals ni agraris i tampoc els paisatgístics i identitaris del lloc". A més, Urbanisme subratlla que elpresentat per Camiral ésamb els", perquè no compleix cap dels tres eixos bàsics sobre els quals gira el concepte de sostenibilitat: l'ambiental, l'econòmic i el social.Per últim, l'informe subratlla que el projecte "és" tant del POUM de Caldes com del Pla territorial parcial de les comarques gironines, "que defensen que els sòls afectats per la proposta han de ser majoritàriament sòls no urbanitzats". A tots aquests motius, a més, també s'hi afegeix la situació deque pateix el país. "El Govern manté que no es pot construir un nou camp de golf enmig de la greu problemàtica de la", subratllen fonts de Presidència.La Generalitat i els impulsors de la Ryder Cup 2031 s'han reunit aquest matí, i durant la trobada l'executiu els ha comunicat la decisió de tombar el pla urbanístic. Per part del Govern, a la reunió hi han assistit la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i càrrecs d'Urbanisme; a l'altra banda de la taula, s'han assegut representants de Camiral Golf & Wellness -l'antic PGA- i de la Federació Espanyola de Golf."Davant d'aquesta decisió, els promotors de la Ryder han decidit", expliquen les mateixes fonts de Presidència. En aquest sentit, la Generalitat creu que la candidatura per celebrar el torneig internacional de golf a Caldes de Malavella s'havia convertit en una "excusa" per tirar endavant "un gran projecte urbanístic".Tot i que els impulsors de la competició hagin decidit tancar la porta a la candidatura per al 2031 a Caldes de Malavella,; això sí, sempre i quan això no impliqui construir cap nou camp de golf i es pugui celebrar en algun dels que ja existeixen al país (actualment, a Catalunya n'hi ha 92).El Govern recorda que Catalunya és "un". Recorda que l'any passat, sense anar més lluny, s'hi van celebrar 130 proves internacionals i que el 2024 Catalunya acollirà la Copa Amèrica, "una de les competicions més importants del món"."Apostem per models d'esdeveniments esportius que tinguin uni que deixin unque perduri en el temps", afirmen fonts de Presidència. "En concret, esdeveniments que, que tinguin un, uni necessari, i sobretot", conclouen.La candidatura de la Ryder Cup 2031 a Caldes de Malavella s'havia traduït en, que instaven la Generalitat a donar-li suport. Entre d'altres, s'hi havien posicionat Foment del Treball i més d'una vintena d'entitats (dins les quals patronals gironines, la Federació d'Hostaleria, la Cambra de Comerç, els càmpings i els apartaments).Subratllaven que, segons els càlculs dels organitzadors, la Ryder Cupaddicionals durant l'any anterior i la celebració de l'esdeveniment (dels quals 350 quedarien com a permanents). A més, deien que el torneig internacional atrauria més dei xifraven el seude Caldes de Malavella,lad'haver-los "marejat" durant dos anys amb la possibilitat d'acollir la Ryder Cup. Balliulaque ha pres el Govern i considera queque difícilment es tornarà a tenir. El batlle assenyala que han fet tot el que la Generalitat els ha demanat i assenyala que se senten ""."Tothom ha aprovat que es tirés endavant aquest esdeveniment, que és el, menys la Generalitat", remarca. Balliu també ha revelat que, un cop s'ha sabut la decisió de la Generalitat, la Comunitat de Madrid ja s'ha postulat per acollir l'esdeveniment, així com d'altres països que n'estaven pendents.Ens van demanar que no hi haguessin cases i hem retirat les cases, ens han dit com havia de ser el camp de golf i hem fet el projecte ajustant-nos a tot els que ens demanaven. Si no la volien, ens ho podien haver dit des del principi", lamenta Balliu. L'alcalde carrega contra els responsables d'aquesta decisió, a qui fa responsables de. "En aquest cas crec que s'equivoquen i això ens afectarà a tots", ha ressaltat el batlle.