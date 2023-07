El PSOE diu no al referèndum i sosté que Junts n'hauria de tenir prou amb frenar la dreta

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Quin preu posa Junts a la investidura dedesprés dels resultats del 23-J? De moment, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull, que reivindiquen els seus set escons imprescindibles perquè hi hagi govern de progrés a Espanya, no ha posat damunt la taula què vol més enllà de la transferència de les competències per fer un. Però el PSOE insisteix que no acceptarà cap proposta que estigui fora del "marc constitucional". Així ho ha reiterat aquest dilluns també la ministra d'Hisenda en funcions i vicesecretària general del PSOE,, que més enllà de tancar la porta a l'autodeterminació, també ha llançat un missatge a Junts: amb el PSOE els uneix la necessitat de frenar un govern de la dreta i l'extrema dreta."Hi ha un element que ens uneix després del 23-J: que no volem un govern del PP amb Vox. Que no volem que la ultradreta entri a les institucions, que no volem una política de retrocés. Això és el que ens uneix i és aquí on hem d'unir esforços per plantejar una governabilitat que permeti que Espanya continuï avançant", ha sostingut en una entrevista a La Sexta. D'aquesta manera, Montero ha destacat que hi ha elements els separen amb Junts, però també que els uneixen. De fet, ha sostingut que es troben a les "" amb molts plantejaments com és l'estructura territorial d'Espanya, però ha insistit que pot haver-hi molts altres elements en els quals estiguin d'acord.Més enllà de sostenir que Junts n'hauria de tenir prou amb el motiu de frenar l'avenç de la dreta per investir Sánchez, Montero també ha reivindicat durant l'entrevista l'estratègia del PSOE delamb Catalunya per pacificar el conflicte polític. Així, ha destacat la "millor" que existeix ara en comparació a fa cinc anys, quan Sánchez va arribar al capdavant de la Moncloa, i ha reivindicat els resultats del 23-J, molt favorables per al PSC. "Hi ha moltes lectures polítiques de les eleccions, però n'hi ha dues clares: la situació a Catalunya és millor. Ha. I els ciutadans han rebutjat un govern d'involució i retrocés, i per tant tots hem d'estar dedicats a aquesta tasca".La ministra socialista també ha reivindicat que aquests resultats suposen que hagin abaixat el nombre de persones que voten opcions independentistes, un fet que es produeix, ha considerat, perquè malgrat que els votants independentistes tinguin "", també saben que és "necessari" caminar, seguir treballant i avançant.Referir-se una vegada i una altra al "marc constitucional" per negociar la investidura de Sánchez és una estratègia del PSOE que es va repetint des d'abans de les eleccions. Durant la campanya, el candidat socialista ja va treure pit de no haver concedit el referèndum i l'amnistia als independentistes , i també des de l'endemà de les urnes els socialistes han assegurat que no hi haurà cap d'aquestes dues peticions damunt la taula. La setmana passada el govern espanyol, ara en funcions, va celebrar l'última reunió del consell de ministres i la portaveu, Isabel Rodríguez, també va reivindicar que el resultat de les urnes és favorable al "marc constitucional" En paral·lel a les declaracions de Rodríguez, compareixia a Barcelona la portaveu del Govern,, per advertir a Sánchez que l'independentisme "té la paella pel mànec" després de les eleccions, i per reclamar al PSOE que "escolti" i "doni respostes". També aquell dia la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que aprofitaran la investidura de Sánchez per "no rebaixar res" i per "aconseguir-ho tot" en clau de resolució del conflicte polític amb l'Estat.