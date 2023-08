La data s'estabilitza

Com es calcula el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra?

L'Estat ja fa mesos que l'ha superat

El planeta i la societat humana ja tornen a. Aquest dimecress'arriba al Dia de la Sobrecapacitat de la Terra , la data del calendari on ja s'han. Que l' impacte ambiental no para de créixer ho mostra el fet que aquest càlcul aplicat el 1971 situava aquest punt el dia de Nadal. Això suposa que en poc més deL'única bona notícia és que els darrers anys esel Dia de la Sobrecapacitat de la Terra (en anglès). Es tracta d'un càlcul que realitzat la Global Footprint Network , una entitat internacional de prestigi centrada en l'anàlisi i difusió del concepte de laEnguany s'hi arriba el 2 d'agost, un dia més tard que el 2021. De fet, en la darrera dècada la data es manté amb, amb l'excepció del 2020 on la pandèmia va suposar un "respir" pel consum de recursos de la Terra i, puntualment, es va endarrerir fins al 16 d'agost.Tanmateix, en quaranta anys s'ha viscut un procés d'increment accelerat d'aquesta capacitat per esgotar els recursos. Si el, el 1993 ja avançava fins al 27 d'octubre. El canvi de segle situava el càlcul en(2003) i una dècada més tard ja era el 3 d'agost (2013), xifra molt similar a l'actual.El Dia de la Sobrecapacitat marca la data en què lade recursos i serveis ecològics per part de la humanitat supera el que la Terra pot regenerar () en el conjunt de l'any.L'oferta o biocapacitat, sigui pel conjunt de la Terra o per un país, es defineix a partir de la sevatant de la terra com del mar, fet que inclou forests, conreus i caladors pesquers..En l'altra cantó de la balança, la petjada ecològica mesura la demanda de la població dei de fibra d'origen vegetal, productes ramaders i pesquers, fusta i altres productes forestals,i boscos perdels combustibles fòssils.Les dues mesures es calculen ambi, en funció de com la demanda supera l'oferta, es calcula quins'arriba al Dia de Sobrecapacitat i aquell territori passa a viure a crèdit.La data global és aquest 2 d'agost, però la responsabilitat no és la mateixa ni per països ni per individus. A manca de disposar de dades que mostrin la diferència segons el nivell de renda, sí que es pot veure de manera agregada per estats.En aquest sentit, el país que esgota més ràpidament els seus propis recursos és el(10 de febrer), seguit de(14 de febrer). El 13 de febrer ho fan els gegants nord-americans -Canadà i els EUA-, però també els, país que precisament enguany acollirà la COP28 de canvi climàtic.En el cas de l'el Dia de Sobrecapacitat es va produir el, per darrere de diversos països de la Unió Europea com Bèlgica (26 de març), Suècia (3 d'abril), França (5 de maig) i amb dades molt similars a Itàlia (13 de maig), Regne Unit (15 de maig) o Grècia (19 de maig).L'únic país que frega la sostenibilitat és, que esgota els seus propis recursos el 20 de desembre. També destaquen Iraq (24 de novembre), Cuba (25 de novembre), Indonèsia (3 de desembre) i Equador (6 de desembre).