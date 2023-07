Cop de timó a Sant Felip Neri: un nou pacte enterra l'expropiació i fixa un lloguer a 20 anys

Mostra el teu compromís amb Nació.

La-propietaris del convent on hi ha l'Escola Sant Felip Neri del barri Gòtic de Barcelona- finalment. Un cop de timó en els plans de l'Ajuntament de Barcelona, que havia iniciat els tràmits per expropiar tota la finca, ha portat a enterrar aquesta via. Per contra, el Consorci d'Educació de Barcelona, que aplega el govern municipal barceloní i la Generalitat, ha anunciat aquest dilluns una entesa per llogar durant 20 anys els espais necessaris perquè l'escola - a partir d'ara, pública - pugui complir totes les necessitats educatives.Fins ara això no s'havia resolt. Aquesthavia portat l'anterior govern municipal, amb presència dels comuns i PSC, a. Una de les primeres decisions d'aquest nou executiu, només amb els socialistes al govern, ha estat el canvi de postura i l'acord amb el Felipons. Tal com va avançar, el relleu a l'alcaldia de la ciutat, d'Ada Colau a Jaume Collboni, es va llegir com un punt d'inflexió , subratlla de bon inici la nota de premsa de l'ajuntament barceloní. En roda de premsa, tant la consellera d'Educació, Anna Simó, com la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, han reivindicat un acord que dona sortida a una situació que consideraven "complexa". D'aquesta manera, però, es garanteix l'ús dels espais per als 359 alumnes que depenen d'aquest centre.Una de les claus de l'acord és la qüestió econòmica. El Consorci d'Educació de Barcelona assumirà, mentre que l'expropiació es calculava en uns 11 milions d'euros. Ara bé, el preu del lloguer no queda aclarit. Segons fonts del consorci, encarai no poden facilitar la informació d'aquest acord.El que sí insisteix a deixar clar el consorci és que amb aquest moviment es, que pretenia expropiar l'edifici i que afectava els número 3, 4 i 6 de la plaça Sant Felip Neri. Sigui com sigui, es concreta que l'acord augmenta en 1.133 metres quadrats els espais a disposició de l'institut escola, perquè s'inclou també la Casa del Gremi dels Sabaters i la planta baixa del convent. El límit temporal perquè la congregació cedeixi tots els espais és juny del 2024, concreta el comunicat.