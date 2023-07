Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, del Departament d'Interior, ha estrenat en fase de proves un 'incendis que permet consultar les actuacions delsAquesta eina informa en temps real deen què estiguin treballant; els, elsi els. Cada servei inclou la ubicació de l'incendi i els mitjans que hi treballen i la informació s'actualitza ara cada 10 minuts. La nova eina vol ajudar la ciutadania a actuar de manera responsable en cas d'una gran emergència ja que detallarà les restriccions associades a l'extinció.El mapa interactiu, que s'està acabant de desenvolupar, inclourà a partir del setembre la, amb un color diferenciat de la icona que l'identificarà (actiu, estabilitzat, controlat o extingit) i un filtre de cerca per buscar els focs en funció de la fase. Aquests mesos de campanya d'estiu serviran per detectar possibles millores al projecte.El visor, que s'ha creat amb el suport de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el Servei de Difusió del Departament d'Interior, vol millorar la informació de servei perquè la ciutadania puguii que faciliti les tasques dels serveis d'emergències, eviti els llocs on hi ha incidents o amb risc potencial i prengui les mesures més adequades en cas de trobar-s'hi per prevenir riscos i minimitzar danys.