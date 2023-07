El PP s'embolica amb Junts i ara diu que «no està damunt la taula» mantenir‑hi contactes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Eli amb els possibles contactes amb el partit dede cara a la investidura.Cuca Gamarra, ha desmentit aquest dilluns el responsable de política autonòmica del partit, Pedro Rollán, que dissabte passat va apuntar a possibles contactes "dins del marc constitucional". Gamarra ha dit tan sols que "quan hi hagi alguna cosa a traslladar ho farem. A dia d'avui no tenim res més a traslladar". Però ha deixat clar que el PP no posarà "ni amnisties ni independències sobre la taula". Desmentint el seu conpany de partit, Gamarra ha repetit dues vegades que els possibles contactes amb Junts "no estan damunt la taula". Avui, Alejandro Fernández, líder dl PP català, també ha descartat "categòricament" tot contacte amb Junts. Aquest dilluns, el PP ha insistit a fer valer haver estat la força més votada en les eleccions espanyoles, malgrat no estar en condicions de conformar una majoria al Congrés. "Després del recompte del vot exterior, es confirma que el PP ha estat el guanyador de ls eleccions del 23-J, amb48 diputats més que en les anteriors eleccions", ha dit aquest dilluns la secretària general del partit,, en una compareixença a Génova. La dirigent conservadora ha afirmat que el partit aspira aGamarra ha recordat la carta enviada per Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez per demanar una reunió aquesta setmana per evitar el "bloqueig" i ha reclamat al líder del PSOE que "i assumeixi els resultats electorals". Gamarra ha assenyalat que el PSOE no trobarà en el PP "un cop de porta" sinó una proposta per fer un "govern moderat".La secretària del PP ha dit que seràqui prendrà la decisió sobre qui serà el candidat a la presidència. A la pregunta de si això es podria entendre com una pressió al monarca, Gamarra ha assegurat que en tota la història de la democràcia espanyola,ha estat la primera força la que ha tingut el dret a formar govern. En realitat, l'afirmació és inexacta, ja que la Constitució el que estableix és que ha de formar govern qui disposa de la majoria al Congrés. Cuca Gamarra ha fet la relació dels governs autonòmics que el PP va conquerir en les eleccions del 28-M. També ha recordat que el partit conservador disposa també d'una claraSánchez ja va contestar a la carta de Feijóo dient que una reunió no es produiria fins que el rei proposi un candidat a la investidura. Una situació que no es produirà fins després del, que és la data de constitució del Parlament. El cert és que Feijóo no disposa d'una majoria factible, mentre que Sánchez està en condicions de fer-ho sempre i quan sigui capaç de sumar tots els seus aliats de l'anterior investidura més Junts.