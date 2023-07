ERC presenta oferta a Junts per negociar plegats la investidura de Sánchez

Mostra el teu compromís amb Nació.

fa pública l'oferta aper negociar plegats la investidura de. La direcció del partit republicà, en un article publicat aquest diumenge al diari Ara, planteja que l'independentisme es presenti amb tres eixos essencials a les converses que vindran amb els socialistes: avançar en eli la fi de la, el traspàs integral de, i acabar amb el"El PSOE ha de ser conscient que si vol governar el seu país, haurà de respectar el nostre", assegura la carta que firma bona part de la cúpula d'ERC, i en la qual figuren noms com els d'entre altres. Els republicans també creuen que l'escenari, en què l'independentisme té la clau, obliga a "sumar esforços" i per això parlen de "14 vots independentistes" que superin la lògica de partits.Els dirigents del partit també reivindiquen la feina feta en aquesta última legislatura, assegurant que van obrir un "camí d'oportunitat" amb la creació de la. Fruit d'aquest espai de negociació, recorda ERC, en van sortir els indults alsi l'eliminació del delicte dedel. "En definitiva, per reduir la capacitat repressiva per al moment en què ho tornem a fer", apunten els republicans.Sobre els resultats del, la cúpula del partit creu que l'amenaça deva fer que molts catalans optessin per votar els partits d'"obediència espanyola", però celebra que l'independentisme mantingui la clau de la governabilitat a l'Estat. "És una bona notícia que sigui així", defensen, malgrat la davallada patida als comicis, perquè el PSOE "no té cap altra alternativa". "Allarguem la mà de forma sincera per fer-ho plegats", conclouen.