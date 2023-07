La mexicana Rivers i el seu PIO FC, primeres campiones de la Queens League

Mostra el teu compromís amb Nació.

Ja hi ha primer campió de la. La mexicanai el seu equipha aixecat el trofeu de la primera edició de la lliga femenina al Civitas Metropolitano. En una final relativament tranquil·la, l'equip mexicà ha vençut de manera clara per tres gols a un ade la parella de streamers valenciansLa final era l'enfrontament entre el cinquè i el sisè classificats a la temporada regular, que han eliminat a les semifinals al-campió de la Kings League- i a-Ibai Llanos ha perdut les dues competicions després de quedar primer a la temporada regular-.L'espectacle ha començat a primera hora de la tarda i s'allarga gairebé fins passada la matinada del diumenge, ja que no només s'han disputat els sis partits de les dues finals a quatre. La música en directe també ha tingut protagonisme amb les actuacions dea les quals també s'ha afegit una exhibició de, conegut també com a "".Entremig de tot això també cal sumar-li una nova dosi de surrealisme: Piqué i els presidents de la competició han gravat una pel·lícula que s'ha estrenat a l'inici de l'esdeveniment . A tot això cal sumar-li fets impensables dins un estadi de futbol, com que els presidents dels clubs finalistes han entrat al camp de l'dins un tanc. Un nou episodi històric al món de la creació de contingut.