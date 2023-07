El vot exterior manté els resultats de les eleccions espanyoles a Catalunya

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

El vot exterior no ha deixat cap sorpresa ai es mantenen els resultats de les eleccions espanyoles d'aquest diumenge. El recompte del CERA s'ha realitzat aquest divendres i els dos escons que hi havia en dubte s'han mantingut:reté el segon diputat peri el primer, que es disputava per pocs vots amb eli amb elrespectivament.A Girona, el vot exterior ha donatvots a Junts imenys els populars, que s'han quedat ambi d'aquesta manera es queda encara una mica més lluny d'aconseguir l'últim diputat. Pel que fa a Tarragona, els socialistes ha aconseguit 685des de l'estranger, mentre que Junts n'ha recavat. Tot i aquesta retallada, però, el PSC s'ha quedat avots d'esgarrapar l'últim diputat de la demarcació.A l', per ara tampoc es produeixen canvis en els diputats i les sumes de blocs són les mateixes que a la matinada del diumenge. El recompte segueix a primera hora de la tarda d'aquest divendres, però no està previst cap canvi radical que capgiri la suma per investir un president alFins ara, els resultats ja oficialitzats a l'Estat marquen una tendència a l'esquerra pel que fa al vot exterior, i fins i tot en províncies on ha guanyat les eleccions la suma deara ho ha fet el bloc del. Amb el resultat pendent decom el punt més remarcable, però, es preveuen pocs canvis en el balanç definitiu d'escons.