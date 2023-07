Els socorristes desaconsellen banyar-se a les platges de Barcelona en el seu primer dia de vaga indefinida

Mostra el teu compromís amb Nació.

Unsvigilants s'han concentrat aquest divendres al matí a laper reclamar uni denunciar que no es compleixen els acords que van firmar. Un representant del sindicat CGT que dona suport a la vaga ha desaconsellat que la gent es banyi avui a les platges, en declaració a Catalunya Ràdio.Laha fixat uns serveis mínims delmentre duri la vaga. Això es tradueix en el fet que hi ha treballant, de les quals 21 són socorristes. Es garanteix la presència de socorristes ade les platges de Barcelona.Els socorristes, contractats per l'empresa, han criticat que la falta de personal provoca que hagin de fer més tasques de vigilància i menys descansos i han alertat de l'"" d'acords signats amb la plantilla.El col·lectiu denuncia que no es compleix la, que inclou revisions mèdiques i dermatològiques, entrega d'uniformes i d'equips de protecció individual. També, afirmen que s'estan incomplint les millores dels mòduls de salvament, que hi hai que s'entreguen fora de terminis legals i que lapromeses llastra el servei.