L'ONU dona per acabada l'era de l'escalfament global: «Som a l'era de l'ebullició global»

António Guterres, secretari general de l'ONU. Foto: ONU

Valors anòmals als mars i oceans

Nou crit d'alerta, quasi desesperat, de lesper l'agreujament de la crisi climàtica. El secretari general de l', António Guterres, dona per: “Ha arribat l'”.Les declaracions del màxim dirigent de l'ONU les va realitzar aquest dijous des de Nova York, just després de presentar les dades que apunten que estem vivint el mes més càlid de la història . Guterres ha culpat els humans d'un canvi climàtic “esfereïdor” i que “no ha fet més que començar”. “Les dades són consistents amb les prediccions i els continus avisos, l'única sorpresa és la lentitud a l'hora de reaccionar”, ha assegurat des de la seu de Nacions Unides.va participar en la presentació de les dades que indiquen que tot apunta que el juliol acabarà amb el rècord mensual d'ençà que hi ha registres. Ho certifica elaixí com l'Organització Meteorològica Mundial.Concretament, de l'1 al 23 de juliol la temperatura global de la Terra -segons les mesures dels satèl·lits del programa Copernicus- va ser de, una xifra que s'enfila tres dècimes respecte a l'anterior rècord, elAl mateix moment que es presentaven aquestes dades, es feia públic una estimació que ja certificava que el juliol es tancarà amb rècord històric mensual -i probablement dels últims 120.000 anys-. Els càlculs del climatòlegn, de la Universitat de Leipzig, apunten que el mes es tancarà amb una, quan el 2019 van ser 0,94. Respecte a l'era preindustrial. En aquest cas, l'anàlisi treballa en desviacions i no pas en valors absoluts.Els dos estudis que donen per fet que el juliol serà el mes més càlid, coincideixen amb altres notícies que apunten al. Aquesta setmana, per exemple, s'ha produït la temperatura més alta diària al Mediterrani, amb una mediana de 28,71 ºC . També l 'estudi sobre un possible col·lapse de la circulació de l'Atlàntic , ha coincidit amb valors molt fora dels habituals al nord de l'oceà.En aquest context, el secretari general de l'ONU fa una crida desesperada a les economies del G-20 que accelerin la. "Prou d'esperar a veure què fan els altres. No ens queda temps!", els hi va recriminar aquest dijous. En aquest sentit, malgrat haver-lo assolit aquest juliol, considera quelimitar l'augment a 1,5 ºC, per “evitar les conseqüències més dramàtiques del canvi climàtic”.