"No sé si l'anunci era per intentar rebaixar l'impacte comunicatiu d'aquest ple", ha expressat la líder de BComú en relació a l'actualització de les retribucions. També ha retret l'elecció d'aquest perfil "neoliberal".



Com a resposta a la menció del fixatge, la socialista Laia Bonet ha trobat "curioses" les paraules de Colau. "Vostès van nomenar Pere Macias, també exconseller de Convergència", ha mencionat la mà dreta de Jaume Collboni, en referència al càrrec de direcció estratègica de connexió dels tramvies per l'avinguda Diagonal. Un altre punt de fricció ha estat la coincidència d'aquest anunci, el del creixement dels sous, amb una convocatòria de premsa prèvia, aquest mateix divendres, en què Collboni ha explicat la creació d' un comitè assessor en infraestructures que presidirà l'exconseller convergent Santi Vila. En el consell plenari, Colau ha volgut fer-ne menció dient que li ha "sorprès" el nomenament de Vila., ha expressat la líder de BComú en relació a l'actualització de les retribucions. També ha retret l'elecció d'aquest perfil "neoliberal".Com a resposta a la menció del fixatge, la socialista Laia Bonet ha trobat "curioses" les paraules de Colau., ha mencionat la mà dreta de Jaume Collboni, en referència al càrrec de direcció estratègica de connexió dels tramvies per l'avinguda Diagonal.

El nou govern municipal de Barcelona, en mans del PSC de, ja fa dies que va anunciar una voluntat incòmoda:. Això deixaria un sou de 104.000 euros bruts anuals a càrrec del líder del consistori, superant els 100.000 actuals que fa més d'una dècada que van quedar establerts. Alhora, els regidors de l'oposició cobrarien 58.642 euros, uns 2.000 euros més del que rebien fins ara. Aquesta mesura, però, havia d'aconseguir una majoria necessària al ple de l'Ajuntament., mentre ERC quedava en dubte. Finalment, però, la iniciativa ha rebut el suport de Junts i PP. Amb aquestes votacions, el pla ha tirat endavant.En el ple, a més, el cap de l'oposició Xavier Trias ha dedicat part destacada de les seves intervencions a assenyalarJaume Collboni pròximament. També l'exsòcia dels socialistes, Ada Colau, s'ha referit a les dificultats de tenir un executiu "molt en minoria" -amb només 10 regidors dels 41 del consistori- i ha protestat perquè el PSC hagi traslladat les converses amb comuns i ERC al setembre., ha apuntat Colau, seguint apuntant cap a un possible govern de 24 regidors entre socialistes, comuns i republicans. Aprofitant el clima d'especulacions, Trias s'ha dirigit al líder del PP -que va donar suport a l'alcalde Collboni- i ha punxat en el possible desenllaç dels acords:La resposta ha vingut de la primera tinent d'alcaldia,que ha remarcat quei "a més, és un govern legítim". Ara bé, ha deixat la porta oberta als canvis quan ha pronunciat les paraules: "mentre tinguem 10 regidors". Colau ha recollit el guant i els ha assegurat queen què els comuns es posin bé per aprovar mesures socials del PSC, votant-hi a favor des de fora, mentre per a altres polítiques més conservadores es busca el suport extern de forces com Junts o PP.Sobre els sous, Bonet, ha defensat la proposta apuntant que és un canvi de retribucionsdesprés que estiguessin "congelades des del 2011". Igualment, ha matisat que a també s'aplica una pujada del 5% a les gerències municipals -càrrecs escollits per designació política que lideren àrees destacades- tot i que el sous que rebran encara quedaran lluny de les xifres que rebien anys enrere aquests alts càrrecs.Contra aquest argument, ara ja des de l'oposició, l'exalcaldessa Ada Colau ha remarcat que. Després de recordar que els comuns -quan lideraven l'Ajuntament- van proposar reduir el sou de l'alcaldia i es van trobar la negativa de la resta de forces polítiques, la representant de Barcelona en Comú ha assegurat que. En aquest mateix sentit, Colau ha lamentat que si "el sou de partida" són 100.000 euros, "no és exemplar" incrementar el salari d'un polítics que han de "demostrar que no estem aquí per enriquir-se"., ha expressat l'exalcaldessa en referència als 90.000 euros que cobra Pedro Sánchez.Tot plegat ha portat els comuns a votar en contra de la proposta que afectava als regidors i consellers de districte. En el mateix sentit s'ha expressat Vox. Mentrestant,, sense fer cap valoració explícita del pla de pujada dels sous. A l'altra banda, l'entesa entre PSC i Junts -que ja sumava majoria absoluta- s'ha amanit amb el suport del PP.