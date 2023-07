Creixen amb força les denúncies d'agressions sexuals a Barcelona

Les denúncies perhan crescut amb força a Barcelona. En concret, aquesta tipologia de violència ha arribat enals cossos policials durant els primers sis mesos de l'any. Això implica unen comparació amb el mateix període del 2022. Ho han explicat els responsables polítics de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, a la Junta Local de Seguretat. En la mateixa trobada s'ha constatat que també han augmentat les denúncies per maltractaments a la llar, especialment. En conjunt,que han arribat als Mossos i la Guàrdia Urbana barcelonina s'enfilen fins els 2.490 casos en sis mesos,Més ambivalències s'han fet amb la presentació de les dades globals de la delinqüència a la ciutat, queen la comparativa immediata, però que s'ha matisat que això encara queda lluny del mateix període del 2019, abans de la pandèmia.. Aquesta comparativa havia estat un dels arguments habituals del govern municipal barceloní els darrers mesos, que insistia que les xifres de recuperació de la delinqüència després de la covid eren més positives a la capital catalana que a la resta de grans ciutats de l'Estat . Ara, però, les dades cada vegada s'acosten més amb els registres previs a l'aturada del turisme i la vida al carrer.Una altra punta destacada del dia a dia policial són els furts, el delicte per excel·lència. De fet, aquests robatoris gairebé imperceptibles suposen un 49% de tots els fets delictius comptabilitzats per la policia. És a dir, que. Per això és rellevant veure les evolucions del fenomen, ja que es mouen grans xifres. En aquest cas, creix un 17% el volum de casos i. Un de cada quatre casos es dona al transport públic, terreny abonat per als carteristes. Alhora, les estafes pugen un 26% i la immensa majoria són digitals.Pel que fa als robatoris, els que es fan als domicilis es mantenen estables, els que es produeixen a l'interior dels cotxes es redueixen un 15% i els que es denuncien a les botigues gairebé es doblen, de 740 casos a 1.325. La trobada, que ha comptat amb l'alcalde, el tinent d'alcaldei el conseller d'Interior,, també ha servit per anunciar que els cinc multireincidents més actius a Barcelona han estat detinguts 112 vegades en sis mesos.

D'altra banda, a partir de l'1 de setembre s'obrirà de forma permanent l'Àrea de Custòdia de Detinguts a la comissaria de Ciutat Vella, que permetrà descongestionar l'actual centre de Les Corts i guanyar temps en el procés d’entrada de detinguts i la tramitació en la gestió dels atestats que comporta cada detenció. Aquest serà el primer pas d'un model descentralitzat en la gestió de les persones detingudes que s¡implementarà a partir de l'1 de gener de 2024.