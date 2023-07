​El juliol serà el mes més càlid d'ençà que hi ha registres

Nou rècord de temperatura global

Temperatura global diària (1979-2023)

Cap als dos anys més càlids de la història

Eles tancarà com eld'ençà que hi ha registres. Feia dies que es donava per fet, però aquest dijous s'ha presentat un estudi que ho certifica a partir de projeccions. L'anàlisi de la Universitat de Leizpig situa un valor final de, l'anterior rècord mensual. També suposa arribar de forma puntual al +1,5 ºC respecte l'era preindustrial, el valor marcat per l'La Terra no havia arribat mai a una temperatura global de Un llindar que es va superar el 3 de juliol i que, excepte algun dia puntual, s'ha mantingut tot el juliol. El màxim, segons les mesures de la NOAA nord-americana, es va assolir elLes projeccions del climatòleg Karsten Haustein , de la Universitat de Leizpig, conclouen que el juliol de 2023 acabarà amb una diferència de 0,2 ºC per sobre del 2019 (aleshores la desviació respecte al període 1951-190 va ser de 0,94 ºC).No és la primera vegada que mensualment s'assoleix l'-ja va passar el 2016 i el 2020-, però mai havia passat a l'estiu de l'hemisferi nord, quan el planeta és més càlid en conjunt."No serà tan sols el juliol més càlid, sinó el mes més càlid. És possible que ens hàgim de remuntar desenes de milers d'anys per trobar condicions càlides similars al nostre planeta", explica Karsten Haustein. De fet, els registres paleoclimàtics situen l'anterior període interglacial -entre 140.000 i 120.000 anys- , per trobar els valors actuals.La dada d'aquest juliol fa que sigui cada vegada més possible que eld'ençà que hi ha registres. Ho afirma, investigador de Berkeley Earth: "Les nostres emissions passades de CO2 s'han acumulat a l'atmosfera i, fins i tot sense cap escalfament addicional, aquest segle serà més càlid que qualsevol període similar dels darrers 120 anys".Tanmateix, l'efecte del Niño que s'està començant a desenvolupar s'haurien de notar de manera global a partir del 2024. D'aquesta manera, tot apunta que els. "L'única manera que la Terra deixi d'escalfar-se i que els fenòmens extrems associats al canvi climàtic s'agreugin és aconseguir que les emissions mundials de CO2 es redueixin a zero net", afegeix Hausfather.