Premien la defensa del català de cinc alcaldes de la Catalunya Nord

Els alcaldes d’Elna, Banys i Palaldà, Portvendres, Sant Andreu de Surera i Tarerac, a la, rebran el pròxim 8 de setembre el XVIIper "la defensa que mantenen a favor del dret de l’ús delen els plens municipals", després que la primavera passada ho prohibís la justícia francesa . El Tribunal de Montpeller va tombar el reglament que permetia utilitzar la llengua catalana als plens nord-catalans i els alcaldes afectats ja van anunciar que recorrerien al Tribunal d'Apel·lació de Tolosa.El Consell de l'Advocacia Catalana vol reconèixer d’aquesta forma la iniciativa de(Elna),(Els Banys i Palaldà),(Portvendres),(Sant Andreu de Surera) i(Tarerac) "per modificar els respectius reglaments interns per permetre també l'ús del català als plens dels consistoris i mantenir-se ferms en aquesta decisió tot i les decisions judicials adverses".L'ens va crear el premi Juandó i Royo l'any 2004 amb l'objectiu de reconèixer aquelles persones o entitats que en la seva trajectòria s'hagin distingit per la defensa de la llengua catalana en l'àmbit jurídic o juridicoadministratiu. El guardó d'enguany es lliurarà en un acte que se celebrarà a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran (Alt Empordà).

