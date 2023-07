ERC defineix els equips negociadors per a la investidura de Sánchez

Després de les eleccions espanyoles, és l'hora ara de les negociacions.ja ha definit els equips que abordaran tant les qüestions de configuració del Congrés i Senat -per exemple, si el partit té o no grup propi-, com lai les relacions amb Junts. Les condicions per donar suport al candidat socialista i els acords estratègics amb l'altre gran partit independentista són les dues grans carpetes que els republicans tenen sobre la taula.Pel que fa a Madrid, l'equip negociador estarà format peri Jordà en serà la portaveu. Pel que fa a les qüestions polítiques -com la investidura o la relació amb Junts- l'equip s'ampliarà a. Ja hi ha contactes en marxa amb Junts per mirar de trobar aquest acord estratègic, que ha d'anar més enllà de la investidura espanyola.La prioritat del partit és assolir un acord estratègic amb Junts després d'un 23-J que, malgrat la davallada en vots, deixa els independentistes amb un paper decisiu per a la investidura de Sánchez. El PSOE ja ha fet gestos per mirar d'amorosir les relacions, amb la proposta -no oficial- de facilitara ERC i Junts a canvi de suports en la configuració de la mesa del Congrés.Els republicans no volen una repetició electoral, però això no garanteix el seu sí a la investidura si no es compleixen les seves demandes, que passen per mantenir la negociació sobre el conflicte polític i avançar en qüestions del dia a dia com el traspàs de Rodalies o la fi del dèficit fiscal. Junts es manté en elper avenir-se a negociar amb Sánchez. En aquest sentit, ja hi ha hagut converses entre els dos secretaris generals, Marta Rovira iper apropar posicions.En paral·lel, com va explicar Nació , el partit ha obert unque s'allargarà fins al desembre per analitzar el perquè de la doble patacada electoral. Una vuitantena de persones analitzaran per què han perdut la confiança dels electors, quins canvis s'han de fer per millorar l'eficiència del partit, com interpel·lar el votant jove i les dones, la manera de comunicar del partit i com actualitzar-lo d'acord amb les noves necessitats. L'estratègia global, ara com ara, no està en dubte, més enllà dels ajustaments que es considerin oportuns, i tampoc ho estan els lideratges del partit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola