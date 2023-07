​Alerta pel mal estat de la glacera de l'Aneto per segon any consecutiu

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

La Guàrdia Civil ha alertat del mal estat de laa causa de lesque els darrers mesos s'han registrat al. L'estiu de l'any passat ja va emetre un comunicat similar per alertar que les condicions actuals de la glacera són les que s'acostumen a donar a. Així, fa una crida a la prudència i que es prengui especial atenció a les activitats que es realitzaran a la citada zona, tenint molt presents les condicions de perillositat especial que s'hi donen.El que abans era habitual a finals d'agost, la desaparició de la neu per donar pas al gel fòssil, on ni elspermeten agafar-se, ara passa a l'inici de l'estiu. L'any passat la Guàrdia Civil ja fer la recomanació a finals de juny.La Guàrdia Civil ha recordat que la glacera de l'Aneto s'ha tornatfins i tot per a persones amb experiència i material adequat. La glacera presenta gel molt dur en què difícilment poden clavar-se els grampons i piolets, acompanyats de roques a la superfície i fins i tot grans esquerdes a escassos metres de les rutes habituals d'ascens i descens, podent provocar accidents amb resultats molt greus.Per tot això, s'intenta donar la màxima difusió de la: partint del refugi de la Renclusa per evitar la glacera fòssil de l'Aneto, no passar pel Portilló Superior, prenent la ruta pel coll de la Renclusa. Així i tot, és important portar piolet i grampons.

