Pedregada rècord

𝗜𝘁𝗮̀𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗶𝘅 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗱𝗿𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗲́𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮🚨



🧊 𝟮𝟬 𝗰𝗺 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗔 🧊



Incendis desbocats a Sicília

De ser impossible a tenir una recurrència de 10 anys

en incendis a Sícilia,, dos en les tasques d'extinció a Grècia i dues persones mortes i més d'un centenar de ferits en les. Aquest és elde víctimes delsque estan afectant la regió mediterrània, tant a la ribera europea com en l'africana i que mostren l'i. Tot plegat, en un moment on el Mediterrani acaba de batre el rècord de temperatura de l'aigua: 28,71 ºC Atribuir els desastres naturals que aquests dies afecten Itàlia, tant al nord com al sud, Grècia, Croàcia, Algèria i Tunísia alno és gratuït. Un estudi del prestigiós projecte World Weather Attribution (WWA), que aplega alguns dels científics més rellevants del món, consideraal sud d'Europa sense l'escalfament global. Aquesta iniciativa, precisament, analitza els fenòmens meteorològics extrems i el seu grau de relació amb l'impacte de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.Després de dues setmanes de temperatures extremes, s'han produït tempestes excepcionals tant al nord d'Itàlia com en altres països de l'entorn. Precipitacions molt intenses,. De fet, se n'ha arribat a registrar una de 20 centímetres, fet que podria constituir eld'ençà que hi ha registres.Les pedregades han afectat ciutats com Milà, Bolonya, Pàdua, Treviso, Màntua i Venècia, entre altres. Han estat recurrents i només en l'episodi de fa una setmana van deixar. En les darreres hores s'han confirmat, la d'una noia de 16 anys en unes colònies a Brescia i la d'una dona a Lissone, per la caiguda d'arbres. De fet, les fortes ratxes de vent han deixat escenes dantesques a la mateixa capital de la Llombardia , on fa uns dies van patir unTots aquests fenòmens es van produir després del desplaçament de la massa càlida que la setmana passada ens va afectar Catalunya cap al sud i el posterior contacte amb aires més freds i humits. Es tracta d'unaa l'estiu, però queamb el canvi climàtic. “Lesen el període 1999-2021”, assenyala, investigador de l'Institut de Ciències de l'Atmosfèrica i del Clima del Consell Nacional d'Investigacions (ISAC-CNR) i expert en l'ús de satèl·lits per a la meteorologia, en declaracions als mitjans italians Sicília està sent una de les zones més afectades pels incendis, que han arribat a tocar alguns barris dei han provocat tres morts. De fet, la capital siciliana va batre aquest dilluns el seu. També s'han produït dues víctimes mortals més aLa situació continua sent crítica a Grècia, on l'onada d'incendis ja compleix una setmana. El foc més greu és a Rodes, ha afectat un 10% de la superfície de l'illa i ha obligat a evacuar 19.000 persones, la xifra més alta mai registra al país hel·lènic. També és complicada a Corfú i Eubea, on ahir van morir dos militars en estavellar-se un hidroavió que participava a les tasques d'extinció.Tanmateix, on la situació és més crítica és a Algèria, on ja han mort 34 persones, una desena dels quals eren militars que intentaven apagar els focs. Els incendis han avançat tant que han entrat a Tunísia.L' estudi del projecte World Weather Attribution es fixa en valors rècord d'aquest juliol com els 52,2 ºC de la Xina, els 54 en punts de Califòrnia, la mínima de 32,2 ºC a Phoenix (Arizona)... i el rècord català, de 45,3 ºC a Figueres. L'anàlisi dels investigadors considera "" haver assolit aquestes temperatures al sud d'Europa si no s'hagués produït l'escalfament global per l'emissió de gasos hivernacle. En el cas de la Xina, s'hauria produït una vegada cada 250 anys.Ara, amb l'impacte del canvi climàtic, situacions com les d'aquest juliol -que tot apunta que serà el moment més càlid dels últims 120.000 anys , es produiran cada 10 anys a Europa, cada 15 a la zona dels Estats Units i Mèxic i cada cinc a la Xina.

