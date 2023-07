Aragonès i Junts s'emplacen a abordar plegats la investidura de Sánchez però no aparquen els retrets

Primera compareixença pública dedesprés de la reculada electoral d'ERC a les eleccions espanyoles , la segona consecutiva en menys de dos mesos. Els republicans es van dessagnar a les municipals i van tornar a perdre suports diumenge, amb l'afegit que ara és Junts qui és decisiu a Madrid i els vots de la formació del president es donen per descomptats per evitar una repetició electoral. El paisatge deper a Aragonès s'ha fet evident en laald'aquest dimecres. L'ha collat el Govern i el president ha verbalitzat dos missatges: cal abordar amb Junts, de manera consensuada, com gestionar la investidura de Pedro Sánchez; i el context reclama "coratge" al líder del PSOE perquè faci "propostes" a l'hora de resoldre el. Tanmateix, l'oferta -mútua- per actuar de manera conjunta amb Junts, defensada també per, no liquida els retrets.Batet ha estat dur en l'anàlisi dels resultats i ha carregat -com és habitual- contra l'estratègia d'ERC, però ràpidament ha indicat que l'independentisme té una "oportunitat" per desbloquejar el conflicte. "No farem tripijocs ni pactes contranatura", ha ressaltat el dirigent de Junts, que ha lamentat el "fals diàleg". "Farà valer el 52% del Parlament i hi haurà una Madrid?", ha preguntat Batet a Aragonès. "Li diré el mateix que després de les municipals: el missatge és que ens hem d'entendre i posar-nos d'acord per aprofitar l'oportunitat per resoldre el conflicte polític", ha indicat el president, que ha admès "errors" en els últims anys."Si entrem en una dinàmica de retrets, no ens en sortirem. Posem-ho fàcil. No faré cap esment que suposi un impediment a aquest treball compartit. La meva obligació com a president és pensar en termes de país. Tenim unat, aprofitem-la com si fos l'última. Treballem conjuntament des de la màxima exigència", ha remarcat el dirigent d'ERC, que ha apostat per. "Només seran decisius si actuen de manera conjunta. Trobaran totes les facilitats perquè sigui així", ha ressaltat.Aragonès ha hagut de respondre des de la primera pregunta de la sessió de control sobre elsd'ERC i del conjunt de l'independentisme., cap de files del, ha burxat en el retrocés sobiranista i ha fet una crida aper bastir una "a Catalunya. El president de la Generalitat ha admès que elsnúmeros del 23-J són "" -ha anat més enllà de l'anàlisi que feia ahir el Govern-, però també s'ha mostrat "d'un país" que "ha aturat la dreta i l'extrema dreta".En el torn de resposta a, d'ERC, ha indicat que la "responsabilitat" ha de recaure en el PSOE a l'hora de "formular" quines "propostes" i "camins" que posi sobre la taula per rebre els supors. "Catalunya ho ha d'aprofitar aquesta oportunitat, i" , ha determinat el president. Al final de la sessió de control, Illa ha vist avalada la "política d'acords", perquè és "útil". Lluny de demanar per la investidura a Madrid, el cap de files del PSC ha demanat "posar la sisena marxa" perrubricat entre els socialistes i el Govern a principis de febrer i validat pel Parlament.Elstambé han subratllat la realitat electoral que deixen els comicis generals., presidenta del grup parlamentari d', ha fet unaa "totes les forces catalanistes" per no "". Aragonès li ha respost quei, especialment, elhaurà d'entomar la negociació per bastir la investidura deamb "". Pel president de la Generalitat, això implica fer "propostes" que atenguin el conflicte de Catalunya amb l'Estat, que passen per atendre l'i l', demandes de màxims de l'independentisme.Al seu torn, laha reclamat a Aragonès no "" un nou govern espanyol que no atengui les reclamacions de l', després de certificar la pèrdua de vots del conjunt del sobiranisme i, especialment, d'ERC. Aragonès ha instat els anticapitalistes a "reflexionar" i "" per encertar la tria dels ""."No entraré en cap dinàmica que pugui trencar això", ha ressaltat el president de la Generalitat. En resposta a Vox, ha ironitzat amb el fet que l'extrema dreta esperava guanyar "com el 1939", i ha defensat que Catalunya es mereix "poder votar en llibertat" el seu futur polític.

