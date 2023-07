​El Mediterrani bull: rècord (al juliol) de la temperatura de l'aigua

Temperatures extremes al Mediterrani central

Temperatures al mediterrani (24 de juliol de 2023)

Cap al rècord absolut a Catalunya

4 d'agost de 2022 : 27,51 ºC

: 27,51 ºC 8 d'agost de 2019: 26,63 ºC

6 d'agost de 2018: 26,28 ºC

21 d'agost de 2021: 26,11 ºC

23 de juliol de 2023: 26,06 ºC

El canvi climàtic continua rebentant. El darrer, la temperatura mitjana de l'aigua al Aquest dilluns es va arribar a 28,71 ºC , quasi mig grau més que l'anterior valor màxim (28,25 ºC), registrat l'agost de 2003. Es dona la circumstància que sempre els valors més elevats es produïen a l'agost. Tanmateix, en aquesta ocasió, s'ha arribat el valor més alt mai registrat en un mes deEl valor rècord l'han anunciat els investigadors de l' Institut de Ciències del Mar (ICM), amb seu a Barcelona, a partir de l'anàlisi de les dades satel·litals de l'observatori europeu Copernicus.La temperatura del Mediterrani s'obté a partir de la mediana de les diverses zones del mar. Actualment, l'més important se situa a la zona central, a les aigües d', amb punts per sobre dels 30 ºC, quatre graus per sobre de la seva temperatura habitual.Precisament, el país transalpí està vivint un juliol molt complicat. Tot el país ha patit-aquest dilluns es va arribar a 47 ºC a Palerm-, amb greus, especialment a Sicília. En canvi, el nord està patint tempestes molt intenses, ambi, fins i tot, unal centre de Milà. Aquests episodis han provocat almenys dos morts i desenes de ferits.A les, el mar va arribar aquesta setmana als segons ha informat l'AEMET . És un valor que només s'havia superat el 2022, el 2015 i el 2016 en les mateixes dates, amb registres des de 1940.A Catalunya, per la seva banda, el punt de referència és. Allà el valor és de, lal, en una sèrie que l' observador Josep Pascual manté des de 1974 . Es tracta, segons recull El temps de TV3 , del cinquè valor més elevat mai registrat.Es dona la circumstància, que les altres quatre temperatures superiors sempre s'havien produït a l'. En aquest sentit, tenint en compte que fins al 10 d'agost encara pot augmentar entre 1,5 i 3 graus, tot apunta que: elsdel 4 d'agost de l'estiu passat.Cal recordar que la temperatura de l'aigua del mardes dels anys 70 a Catalunya. De fet, tal com recorda el(SMC) en els darrers anys les mitjanes mensuals han anat registrant anomalies “pràcticament de forma ininterrompuda.

