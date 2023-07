La direcció de la CUP insta la militància a obrir un procés de «refundació» del partit

Assemblea Nacional que hauria de servir per "renovar la proposta estratègica i organitzativa dels anticapitalistes, així com la seva direcció". En aquest sentit, el procés de debat intern de l'organització, que es va posar en marxa l'abril passat i estava previst arrencar just després de les eleccions municipals, es va veure estroncat per la convocatòria de les eleccions espanyoles.



Elha fet una crida al conjunt de la militància per obrir un"", tant del partit com de l'espai de la unitat popular, per fer front "al nou cicle polític en el qual està immers el país". La direcció anticapitalista ha aprofitat la carta per ferdesprés dels mals resultats en les eleccions espanyoles del, en què ha quedatTambé ha lamentatde la situació, del clima, del moment, de l'esgotament i del cansament" de l'independentisme. Alhora, ha admès que "no s'ha estat a l'altura" a l'hora de "construir espais i estructures necessàries per fer salts qualitatius a escala organitzativa i a escala política". Tanmateix, ha instat a encetar el procés amb la màxima participació i obertura possible.

