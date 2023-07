Què han votat els catalans als barris més benestants i als més empobrits?

Quin nivell de suport ha tingut cada partit, en funció del nivell socioeconòmic de cada barri, a Catalunya?

Com ha evolucionat el suport a cada partit respecte 2019, en funció del nivell socioeconòmic de cada barri, a Catalunya? (en punts percentuals)

Com varia el suport a cada partit als barris en relació al global del municipi, en funció dels seus nivells socioeconòmics

Primer partit a cada barri de Barcelona i resultats complets

El mapa permet fer zoom i, clicant o passant el cursor per damunt de cada secció censal, apareix la informació del municipi i el codi, els vots obtinguts per cada partit i la participació que hi va haver

Elés un dels elements que ajuda a explicar. Especialment en casos com les darreres eleccions espanyoles , quan, a banda de la reivindicació en clau nacional, s'han confrontat nítidament propostes de govern a l'Estat de caràcter progressista i conservador. Si(de menys a més), les diferències en el vot mitjà assolit per cada partit en cadascun d'ells és força clara, tal com es pot comprovar al següent gràfic.Com s'observa, elés el partit que, com més. En menor mesura,també presenta una evolució similar, amb millor resultats als barris més empobrits, mentre, per contra,millora el percentatge de vot com més augmenta el nivell socioeconòmic del barri.i -a un altre nivell- lacreixen també lleument quan aquest s'incrementa, però. I de fet, és precisament en aquests darrers barris més benestants on elclarament obté més suports, molt per damunt de la resta, i els únics ontreu una mica el cap.L'que s'ha usat per aquests càlculs no es limita a computar lade cada barri, sinó que es tracta d'un índex sintètic elaborat per l'Institut d'Estadística de Catalunya i que inclou també altres elements com la, els treballadors de, la població amb, els jovesi els migrants de. És un valor, per tant, que pretén calibrar el nivell de benestar de forma més global i que, des de la setmana passada, per primer cop es difon a nivell de tots els municipis i seccions censals.Més enllà del percentatge de vots assolits, val la pena observar. En aquest sentit, el PSC millora clarament a tots els nivells, una mica menys al més benestant, al contrari que el PP, que, fet que pot respondre a certa activació en clau de classe social aquest 23-J. Contràriament, però, Vox creix sobretot entre els barris amb menor benestar, als quals és onfa quatre anys. L'independentisme -i sobretot ERC i la CUP- cau especialment a les franges més altes de nivell socioeconòmic.Ara bé, etiquetar els barris en funció del nivell socioeconòmic en què es troben respecte el conjunt de Catalunya pot comportar algun problema, ja que. Això provoca que barris propers puguin acabar en un mateix graó en la classificació nacional en vuit grups, malgrat tenir diferències entre ells. Però hi ha maneres d'observar millor com varia el suport a cada partit en funció del nivell socioeconòmic de barris d'una mateixa ciutat.Per fer-ho, s'han agrupat en vuit nivells els barris, però no en relació als dels conjunt del país, sinó. S'han tingut en compte només el centenar de localitats catalanes amb vuit o més seccions censals i s'han ordenat internament aquestes de menor a major nivell socioeconòmic. El següent gràfic mostra, per a cada partit, la diferència mitjana de percentatge de vot a cadascun d'aquests nivells respecte el suport global a cada municipi. Així es pot observar si cada formació ha tendit a tenir. Els resultats d'ofereixen per a-amb dinàmiques pròpies- i, de forma agrupada, per a la resta de Catalunya.De forma coherent amb els altres resultats, es constata que el PSC obté, sobretot a Barcelona -amb quasi 22 punts de diferència respecte als més alts-. A la resta del país, de fet, les diferències són petites entre els barris del propi municipi, excepte pel que fa als socialistes i, en menor mesura, ERC i Junts -sobretot els segons, guanyen suports als més benestants- i Vox -amb més èxit a les seccions de menor nivell-.En contraposició amb aquestes diferències poc pronunciades a nivell global,. Sumar s'estimba als barris de major nivell socioeconòmic, als quals el PP surt clarament beneficiat -com Espai CiU, però a molta distància-. De forma més progressiva, Junts obté clarament més suports com més benestar hi ha a la secció. ERC i la CUP dibuixen, ja que obtenen els millors resultats als nivells intermedis de Barcelona, al contrari que Vox, que rep més suports sobretot als barris de nivells socioeconòmics

