La Festa Major de Gràcia presenta el programa: 23 carrers guarnits i múltiples activitats

El bestiari de la vila incorporarà el Bou de Gràcia, que es presentarà el 15 d'agost i sortirà de la seu del districte en finalitzar els balls. Amb aquesta iniciativa, es continua amb la línia iniciada amb l'àliga i el lleó. La nova figura estarà present a tots els actes del Protocol Festiu de Gràcia, a excepció del correfoc, així com en la composició del seguici festiu.

Una nova cercavila

El mateix 15 d'agost se celebrarà, des de la plaça de la Vila, la cercavila de Matí de Festa Major, amb la participació de Malsons de la Vella, els Escuats de la Malèfica del Coll, que estrenaran l'Aro i el Loki; la Vella de Gràcia, l'Atzeries de la Vella, el Drac de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia, la Malèfica del Coll, els Gaudiamus el Drac del Coll, les Trabucaires de Gràcia, l'Àliga de Gràcia, el Lleó de Gràcia, els Geganters de Gràcia, els Gegantons de la Fundació, els Bastoners de Gràcia, els Castellers de la Vila de Gràcia i l'estrena del Bou de Gràcia. A més, a la tarda hi haurà la XXIII Cercavila de Cultura Popular, divendres 18 la Passejada de Gegantons i dissabte 19, la convidada amb els Gegants de Gràcia i els Gegants de Sallent.



Els castells, protagonistes

El 18 i el 19 d'agost, hi haurà dues jornades castelleres. La primera, la Diada de vigílies de Festa Major, inclourà un pilar caminat des de la plaça del Sol fins a la plaça de la Vila a les vuit del vespre. A dos quarts de nou, hi haurà la Diada Castellera de Vigílies-Mike Lane. L'endemà, se celebrarà la Diada castellera de Festa Major. A les 18:00, a la plaça de la Vila de Gràcia, actuaran els Castellers de la Vila de Gràcia, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.

El correfoc, un any més

El dilluns 21 d'agost, a partir de les 19:15, les bèsties del foc arribaran a Gràcia amb el tradicional correfoc. Inclourà la tabalada adulta i infantil, que recorreran els carrers del barri, abans del lluïment i el correfoc a la plaça. Tot, amb la participació de les colles de La Vella de Gràcia, el Ball de diables de Mataró, l'Atzeries de la Vella, la Gorda de Caldes Montbui, el Drac de Gràcia, el Drac de Sarrià, la Diabòlica de Gràcia, els Diables d'Altafulla, la Malèfica del Coll, les Diablesses i diables de Sarrià, els Gaudiamus el Drac del Coll i lo Dràcum de Riudoms.



Una festa sostenible i lliure d'agressions masclistes i LGTBI-fòbiques

La Festa Major de Gràcia 2023 es vol consolidar com una festa sostenible i tornarà a repetir l'experiència del got reutilitzable. Es manté també l'aposta per la recollida selectiva en els diferents espais de festa major i en la retirada de guarnits. A més, es farà una programació d'activitats d'educació mediambiental. Una altra novetat de l'edició d'aquest any és un servei d'informació i assessorament sobre drogues adreçat a joves, que tindrà seu a la plaça Revolució els dies 17,18 i 19 d'agost.

A banda, s'habilitarà una la plaça de la Revolució, que oferirà assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d'abús o agressió masclistes i LGTBI-fòbiques. L'objectiu és prevenir els possibles casos d'assetjament sexual i atendre i assessorar les persones que pateixin violències masclistes, LGTBI-fòbiques o sexuals a l'espai públic en el context de festa major.

