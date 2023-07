ERC entrarà al govern de la Diputació de Barcelona que lidera el PSC

entrarà al govern de laque lidera el PSC, i que està format també pels dos diputats díscols de Junts. En plena campanya electoral del 23-J es va certificar l'acord que situava la socialista Lluïsa Moret com a presidenta. En un principi no incloïa els republicans, però ara, després de les eleccions espanyoles, fonts coneixedores del pacte confirmen que ERC s'integrarà al govern de l'ens supramunicipal. Així, el partit que lidera Oriol Junqueras tindrà presència als governs de totes les diputacions. A, amb Junts, a, amb el PSC, i a, amb els socialistes i els comuns.Just després de les, PSC i Junts tenien pràcticament tancat un acord per reeditar el govern de la Diputació. La maniobra dels socialistes, els comuns i el PP a l'Ajuntament de Barcelona per desbancarva fer saltar pels aires aquesta opció, i es van obrir alternatives. Junts i ERC van mirar de travar un pacte amb el partit de Jordi Ballart, però finalment no va reeixir. Paral·lelament, el PSC i els comuns van tancar un acord amb Ballart per fer presidenta l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, que va rebre el suport de l'alcalde d'Igualada,, i el de Torrelles de Foix,, díscols de Junts que també es van integrar al govern.ERC, quesi no era per tenir una presidència independentista, ha tancat ara la seva incorporació al govern supramunicipal, just dos dies després de les eleccions espanyoles. En el ple de constitució, el to dels diputats provincials d'ERC ja indicava la bona sintonia amb el govern de Moret. El diputat d'ERC Dionís Guiteras va oferir "mà estesa, col·laboració i diàleg". "No mirem enrere. Iniciem una nova etapa i toca construir", va dir. Preguntada per la possibilitat d'incorporar els republicans, Moret no ho va descartar.La Diputació de Barcelona celebra demà dimecres el. Junts, que en els últims quatre anys ha governat amb el PSC, queda fora del govern. El moviment d'ERC contrasta amb la intempèrie institucional de Junts, que després de sortir del Govern a l'octubre, quedar-se sense l'alcaldia de Barcelona, només té representació al govern de la Diputació de Girona.

