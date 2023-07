Borràs avisa Pedro Sánchez: «Hem vingut a aconseguir-ho tot»

Pactòmetre Total: 0 176 PP 136 PSOE 122 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 CCa 1 U.P.N. 1

La presidenta de, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que aprofitaran la investidura deper "no rebaixar res" i sí per "aconseguir-ho tot" en clau de resolució del conflicte polític amb l'Estat. Borràs ha indicat que el PSOE té la "responsabilitat" d'abordar la qüestió de fons, perquè "ara és l'hora de la política". Junts té la clau de la investidura tot i haver perdut un escó i haver-se quedat amb set representants a Madrid, i el rol de Carles Puigdemont serà decisiu . No només per la seva situació judicial, sinó per tot el que representa políticament com a vestigi de la tardor del 2017.Borràs ha insistit que el partit no s'ha mogut des del 2019, quan ja va votar en contra de la tria de Sánchez com a president. "No hem vingut a rebaixar res, hem vingut a aconseguir-ho tot", ha assegurat l'expresidenta del Parlament, que ha demanat "resoldre políticament" el conflicte. "Es tracta de tenir l'oportunitat. Ara l'Estat necessita alguna cosa de qui és el seu. Es tracta de resoldre políticament la qüestió", ha insistit la presidenta de Junts."La qüestió no és si es pot aconseguir la unitat, sinó posar-nos d'acord per", ha assenyalat l'expresidenta del Parlament, que el 2019 ja va proposar un grup independentista unitari al Congrés dels Diputats amb ERC, Junts i la CUP. Borràs ha indicat que el PSOE "ja sap" a través de quins canals es pot posar en contacte amb ells, i ha assenyalat que la "discreció" serà clau perquè es produeixin aquestes converses. Sumar ja ha designat Jaume Asens per interlocutar amb Puigdemont , i la presidenta de Junts ha demanat que es treballi amb "seriositat". Fonts oficials del partit assenyalaven ahir a la tarda que Asens encara no s'havia posat en contacte amb Puigdemont, resident aPreguntada sobre si una fórmula individual per a l'expresident pot ser una solució a l'hora de desbloquejar la investidura, Borràs ha apuntat que mai s'ha apostat per qüestions individuals, sinó que cal abordar el fet que hi hagi. Haurà d'anar Sánchez a Bèlgica? "No hem parlat d'aquestes qüestions", ha apuntat la líder de Junts, que ha insistit en la idea que "ara és l'hora de la política". Sobre unes noves eleccions, Borràs ha dit que és el líder del PSOE qui ha de decidir "on vol arribar", perquè té una "obligació" a l'hora de resoldre el conflicte. "La responsabilitat la té qui vol tenir la responsabilitat de governar", ha ressaltat.

