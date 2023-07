El fracàs del PP, des del barri de Salamanca: «És culpa de Vox»

Amb Ayuso "no hauria passat"

El PP recula des del 28-M: no guanya a tots els districtes

Als carrers del barri dede Madrid costa trobar-hi avui veïns de la zona. El perfil de vianants majoritari es podria resumir en dos:anglesos i alemanys de compres per avingudes comercials, i treballadors d'origen migrant que o bé fan la compra i encàrrecs, o bé obres al carrer. També hi ha algun home, pocs, que fa el trajecte de l'oficina a casa. I la Rocío i el Fernando, que voregen els 60 i passegen agafats del braç. Van baixar dissabte al matí a la capital espanyola després de 15 dies dea Noja, Cantàbria. Ho van fer per votar -el- i aprofitant el desplaçament, han invertit el dilluns per comprar roba. Dimarts tornaran a agafar el cotxe per desfer el camí cap al nord, i ho faran disgustats, enfadats i emprenyats. No ha existit elque donaven per fet: Espanya no és Madrid i Madrid no és Salamanca. No s'ho esperaven. La majoria dels votants populars preguntats per la zona culpen d'aquesta situació a la irrupció de l'extrema dreta de, que consideren que ha mobilitzat com mai les esquerres.La Rocío i el Fernando no han estat els únics d'un dels barris més adinerats de Madrid que aquest cap de setmana han fet 10 hores en cotxe per anar i tornar del lloc d'estiueig. No se'n refien, del vot per correu. De fet, en les últimes setmanes els aparcaments de la zona verda del barri de Salamanca estaven buits, però dissabte es van omplir notablement. Es diu sovint que laA Salamanca es confirma: la participació aquest 23-J ha estat d'un, gairebé 10 punts per sobre que la mitjana estatal.El PP ha aconseguit en aquest indret el, quan l'any 2019 va obtenir el 41%. Llavors Vox estava fort, i també hi havia Ciutadans. Enguany, en segona posició hi ha quedat el, amb el 1del suport, i el tercer lloc és per Vox, amb el. Sumar ocupa el quart lloc amb un 9,1%. En aquest districte les dretes han aconseguit arreplegar, per tant, undel suport, i ara la immensa majoria dels ciutadans dels seus carrers està enfadat amb una Espanya que desconeixien i que es pensaven que no sortiria a votar.En un restaurant de Salamanca que es diu com una cala de la Costa Brava, on ofereixen llamàntol de Menorca, seu el, de 45 anys. És argentí i fa més de 15 anys que viu al barri. Va votar el PP. "M'esperava que hagués guanyat amb molta més diferencia", lamenta. Considera que Espanya és un país "roig" i que l'única manera de calmar les pretensions de l'"esquerra radical" és amb un "retorn al bipartidisme", diu, perquè "els extrems no són bons". "", afegeixTambé ho veu així la María del Mar, veïna del barri de tota la vida i que estudia ADE en una universitat privada de Madrid: "". Assegura que des que vota, sempre ha optat per la dreta, però considera que tots els polítics "són iguals" i que només els importa "estar a la Moncloa"."Clar que no ens ho esperàvem.", diu el Nico quan està a punt de posar-se el casc per pujar a la seva moto Xmax. Ahir a la nit va anar a la seu de Gènova a fer seguiment de la nit electoral i, malgrat la victòria insuficient, va sortir de festa amb amics a una cocteleria de la zona. No li va agradar el que va veure ahir al vespre a la seu dels populars. Considera que al Feijóo li falta carisma, i que el ". A les eleccions del 28-M, va votar Ayuso a la Comunitat de Madrid i aa l'Ajuntament. Tots dos van aconseguir majoria absoluta.Tornem a la Rocío i el Fernando, la parella que estiueja a Noja. Ell està desolat. Assegura que estaven convençudíssims que guanyaria la dreta, perquè així ho deien "". De fet, en part, les culpa perquè considera que a partir d'aquestes, lai no ha votat prou. Però la principal responsabilitat és de Sánchez, diu, per haver convocat eleccions a l'estiu, que és "quan els seus adversaris" no són a la ciutat. Assegura que repetir un govern del PSOE amb Sumar suposaria la, i desitja que el PP arribi al poder amb una abstenció de Vox i amb els vots a favor de les dretes, inclòs el PNB.La Rocío està indignadíssima. Critica les, que diu que han votat de manera, un president que ha "colonitzat" la televisió pública i la justícia, i que ha situat "" al capdavant de carteres de l'executiu. "Sánchez és incapaç de fer autocrítica. Si en fes, tindria més credibilitat. Però va fracassar el 28-M i malgrat això el PSOE li ha posat la catifa vermella. És una burla a la ciutadania", afegeix. Demà faran camí cap a Noja i potser d'aquí a quatre anys, vist el poc èxit, no trencaran les vacances per votar.Més enllà de les vivències personals, en aquestes eleccions a la ciutat de Madrid el. Són quatre districtes menys que el 28-M, quan Almeida va aconseguir majoria absoluta i ser el primer en tots els racons de la ciutat. En aquesta ocasió, ela Puente, Villa de Vallecas, Usera i Villaverde. Els populars han arrasat a Chamartín amb el 58,81% dels vots i el segon millor resultat és precisament a Salamanca, amb els més de 57% de suport.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola