Feijóo contraposa la seva investidura a la majoria «implantejable» de Sánchez amb l'independentisme

Aquesta tarda s'ha reunit ladel PP a la seu de Génova, a Madrid, l'endemà d'unes eleccions que han estat una enorme decepció per al PP . L'entrada d'ha estat rebut amb un fort aplaudiment quan ha entrat a la junta directiva. En la seva intervenció, ha informat que ha iniciat contactes amb "diverses forces polítiques per aconseguir un govern estable" i ha explicat que des de la nit electoral ha contactat amb el-"a petició del seu candidat"-,, que li ha manifestat el seu suport, ambi també ha fet un primer contacte amb el president del PNB, que "espera continuar en els propers dies".Precisament avui mateix,ha reclamat davant la direcció socialista "calma" per forjar un nou govern i s'ha mostrat del tot contrari a una nova convocatòria electoral. Els dirigents dels dos grans partits es disposen, per tant, a intentar cadascun per la seva banda una majoria de govern al Congrés. També tots dos rebutgen un escenari de bloqueig que duria unes noves eleccions.La junta directiva nacional és el màxim òrgan entre congressos del PP, en formen part tots els diputats i senadors, així com els barons territorials, i ha estat el primer cop en què s'han vist les cares tots els dirigents del partit després del 23-J, que ha deixat aclaparada la formació. Aquesta tarda, després de destacar els resultats del seu partit, Feijóo ha admès que "Ha assegurat que farà tots els possibles per tirar endavant la seva proposta de "moderació" i ha assegurat que farà tots els possibles per impedir "que els espanyols quedin atrapats en blocs i".El líder del PP ha refermat que Espanya "no necessita dependre d'independentistes ni es pot permetre aliances a la contra ni bloquejos". "No seremde la voluntat de ningú, tampoc del senyor Sánchez", ha dit. Ha dibuixat tres possibles escenaris: que es permeti governar la força més votada; el bloqueig i una majoria alternativa de "tots els qui han perdut".Abans de l'inici de la junta directiva, els principalshan hagut d'atendre els mitjans a les portes de Génova. D'una manera gairebé litúrgica, tots han expressat el seu suport explicit a Feijóo. Entre els qui han generat més atenció mediàtica, el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha estat dels més explícits en el suport al gallec, com també ho ha estat el valencià Carlos Mazón. L'aliança estreta entre el PP gallec i l'andalús ha estat clau des que Feijóo va assumir la presidència del partit. Tambéha dit a l'entrar a Génova que "no creu" que el lideratge de Feijóo estigui en crisi i considera que s'ha d'intentar formar govern.

