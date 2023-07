Tot torna a passar per Puigdemont

Pactòmetre Total: 0 176 PP 136 PSOE 122 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 CCa 1 U.P.N. 1

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

"Hi ha una cosa que a Espanya no han entès.és el fill del pastisser d', i per això és com és. No se'l pot comparar amb la resta de polítics". La frase és d'un dels seus col·laboradors més estrets. La va pronunciar pocs minuts després del míting central de Junts en la campanya del 23-J, celebrat precisament al municipi gironí on va néixer l'expresident de la Generalitat, just davant de l'establiment on la seva família continua venent dolços de tot tipus. En aquell moment, el col·laborador de Puigdemont encara no sabia que Junts tindria la clau de la governabilitat a l'Estat, i que estaria en disposició desituant-la en el dilema d'abordar el rerefons del conflicte polític o bé celebrar noves eleccions . Tot torna a passar per les mans de Puigdemont després de quasi sis anys després de laNo és la primera vegada que el destí de Sánchez -guanyador moral de les eleccions d'aquest diumenge tot i quedar per darrere d'un commocionat- és a les mans del fundador de Junts. El 2018, per exemple, el seu criteri - i una trucada de Pablo Iglesias - va ser decisiu a l'hora d'obtenir el suport de l'espai postconvergent a la moció de censura del, l'única que ha triomfat des de la restauració de la democràcia. I el 2021, quan va ser detingut a L'Alguer , va sacsejar els fonaments del: una extradició exprés hauria fet entrar la legislatura espanyola en un laberint especialment delicat. Ara, el polze de Puigdemont -i del partit que va fundar- determinarà què passa a Madrid un cop la dreta i l'extrema dreta no se n'han sortit a l'hora d'obtenir unaque els ha quedat lluny.En campanya, l'eurodiputat -que a principis de juliol va perdre definitivament la immunitat parlamentària - va deixar clar que Sánchez no seria president amb els vots de Junts. Una afirmació contundent, d'aquelles que deixen poc espai per al dubte, que en sectors del partit no va acabar de caure del tot bé. "En quina executiva s'ha decidit?", es preguntava la setmana passada un dirigent de la formació. "Potser algun dia s'haurà de recordar que", sostenia una altra veu amb responsabilitats. Però en totes les decisions rellevants que ha pres Junts - sortir del Govern , pactar la el 2019 amb el PSC i no reeditar l'acord enguany, per citar-ne dues-, el criteri de l'expresident sempre ha prevalgut. En aquest episodi, el més important de tots, també serà així., resolen sempre a Junts que es pregunta sobre la figura de l'expresident. La seva vigència no només s'explica pel rol en la investidura, sinó també per la carpeta oberta de l'extradició. La Fiscalia ha aprofitat el dilluns posterior a les eleccions per demanar al jutge instructor de la causa del procés,, que torni a activar l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat . "Un dia ets decisiu per formar govern a Espanya, i el següent Espanya ordena la teva detenció", ha indicat a Twitter, el seu canal preferit per comunicar-se públicament. No ha estat l'únic tuit del dia.A les 16.20, el líder de Junts ha tuitejat això: "Fer. Ho dieu? (és per a un amic)". A què es referia? Feia només uns minuts que s'havia fet públic que Sumar, la formació encapçalada per Yolanda Díaz -31 escons, bàsics per afermar les opcions de Sánchez de tornar a ocupar la Moncloa-, havia encarregat a Jaume Asens obrir un canal de negociació amb Waterloo . Asens és qui va recomanar a-i, per extensió, a Puigdemont- que contractéscom a advocat, i sempre ha mantingut un fil de comunicació amb l'exili. Per ara, però, fonts oficials de Junts neguen que Asens s'hagi posat en contacte amb l'eurodiputat. En les últimes eleccions no va ser candidat, però continua sent una persona de referència dins dels comuns, un espai que té una relació turbulenta amb Junts.Més enllà de Puigdemont, els dirigents del partit verbalitzen missatges -com a mínim- escèptics amb la investidura de Sánchez. "Ara mateix no la veiem per enlloc", ha assenyalat, secretari general, en una entrevista matinal a RAC1. La candidataha insistit en la idea que sense negociació sobre el referèndum no hi pot haver negociació, i el cap de files al Senat,, que també és líder de, ha parlat sense embuts de forçar una repetició electoral si no s'accepten aquestes condicions. En la roda de premsa posterior a l'executiva, el portaveuha indicat que toca refer la unitat, i que qualsevol negociació passa per l'amnistia i el referèndum., ha indicat.La intenció de Puigdemont, en tot cas, és demostrar que hi ha una manera diferent de fer les coses a Madrid respecte d'ERC, el partit que liderai que diumenge va perdre més de 400.000 vots, una xifra que se suma als més de 300.000 que ja van volar en les municipals de fa tan sols dos mesos. El mantra és que Sánchez no serà president "a canvi de res", que és com interpreten que han operat els republicans durant aquesta legislatura. Tot i tenir un diputat menys, tot i haver-se deixat desenes de milers de vots, el líder a l'exili disposa ara d'una palanca que fins ara no havia tingut: té veu i vot sobre el futur de Sánchez. El mateix que, en campanya, li deia públicament que era una "anècdota". Potser ja no ho és tant.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola