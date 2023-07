Sumar revela que ha encarregat a Asens negociar amb Puigdemont

L'escollit per començar les negociacions amb l'expresidentés l'exdiputat dels comuns. L'home fort del partit que abans del 23-J va donar la sorpresa i va optar per deixar la política . Aquest dilluns, però, vist l'escenari que han dibuixat els resultats de les eleccions espanyoles -amb un executiu en l'aire gràcies a la resistència miraculosa del PSOE i Sumar, que va frustrar una majoria de PP-Vox- ha decidit ser decisiu i intentar: Junts o millor dit, Puigdemont.Asens pilota les converses amb el líder juntaire, com és lògic, en nom de Sumar i de la ministra de Treball,, amb un objectiu clar:, tal com han confirmat afonts pròximes al diàleg. El preu que posa Puigdemont per facilitar la investidura de l'actual president, Pedro Sánchez, és l'. I Sánchez, de moment, ja diu que "la democràcia trobarà la fórmula de la governabilitat” i que, en cap cas, hi ha damunt la taula una repetició electoral.“Creiem que perquè les converses prosperin hem de comptar amb els millors. És l'hora del diàleg. Per al nostre espai és un luxe comptar amb algú de la trajectòria de Jaume Asens, que ha demostrat en el passat la seva capacitat d'acord”, han defensat fonts progressistes, que valoren el coneixement que té l'exdiputat dels comuns de "la realitat política catalana”, així com la seva bona relació “amb molts dels espais que necessiten entendre's"., han sostingut.I és que Asens ha estat, històricament, la figura que, dins de l'espai de Podem, ha estat capaç de mantenir una. Ara, a Sumar han considerat que aquesta connexió pot ser la clau que ajudi a desbloquejar una revàlida de l'executiu format pel bloc d'esquerres. “Hem demanat que sigui ell qui lideri les converses en nom de Sumar peri explorar totes les vies d'acord”, conclouen les mateixes fonts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola