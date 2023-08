Cursos «antiperdedors»: els gurús d'internet, a la caça dels joves precaritzats

Un modus operandi ben calculat

La frontera entre un mal negoci i l'estafa

: persona que assegura tenir la fórmula màgica de l'èxit en àmbits tan diversos com els negocis digitals, els idiomes o, fins i tot, l'estil de vida, i que està disposada a revelar-la en un. Les xarxes socials n'estan plenes. Tenen els braços molt llargs i comparteixen determinades característiques, com l'histrionisme i una opulència desmesurada, així com un modus operandi basat en l'ús dei la selecció d'un públic objectiu concret:Darrerament, s'ha popularitzat un, en referència a les persones de salaris baixos i un físic allunyat del d'un culturista. És el successor d'altres tòpics suats com "" o "", que s'uneixen pel fil conductor de la promesa d'una solució fàcil i ràpida per a un problema complex. Tot plegat, en el marc d'internet i les múltiples oportunitats que ofereix. El doctor en Administració i Direcció d'Empreses i professor d'eBusiness a la Universitat de Vic (UVic),, destaca que, a la xarxa, les barreres per crear un negoci són menors, s'esquiva el problema de la localització, pel qual és més senzill adreçar-se a un comprador específic; iLa selecció d'un públic jove i de baixos recursos respon a una estratègia calculada i que es basa en dos aspectes. D'una banda, en la curta experiència vital, lai les escasses eines per identificar un negoci sospitós. En aquest sentit, la doctora en Dret Penal i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),, apunta que laés una de les principals proves d'. I, en segon terme, es basa en els gustos i valors d'aquest sector de població, tal com explica el doctor en Psicologia del Consum, professor a la Universitat de Barcelona i autor del llibre El consumidor tarat,. Segons la seva anàlisi, l'i elcreixents en la societat de consum, en què es lliga l'èxit social amb la riquesa econòmica, i la sobreinformació a què estan exposats els joves "acrítics" formen un tàndem perfecte.En aquest ambient, lai les tècniques de neuromàrqueting esdevenen una manera gairebé infal·lible de pescar "clients". Els gurús exploten lescom ningú. Acumulen milions de seguidors i visualitzacions gràcies a una gran inversió en anuncis a la xarxa i la publicació de vídeos virals sense línies vermelles. De tota manera, no són influencers i el seu negoci no consisteix a monetitzar les visites. Els cal portar tots aquests seguidors a la seva pàgina web i aconseguir que paguin el curs que tant promocionen. És aquí on entra elVinyals denuncia que, estratègies a banda, "", abans d'enumerar els trucs més comuns. Tots es fonamenten en, dreceres per prendre decisions suposadament racionals, però que impliquen prejudicis, falses atribucions o una perspectiva subjectiva. Per enaltir la seva figura, els gurús s'aprofiten de l', pel qual una aconsegueixen autoritat en qualsevol àmbit pel simple fet de ser rics. Com que tenen diners, estan capacitats per ensenyar com ser una persona exitosa, per exemple. Una altra estratègia semblant és la del, que consisteix en la tendència a tractar millor la gent atractiva, elegant o opulenta. I, per impulsar el seu curs, empren l'("últims dies per inscriure's"), l'("últimes places"), l'("prova gratuïta") i l'(com que t'han regalat contingut gratuït, després hauràs de pagar el curs").Amb tot, els negocis i les pràctiques comercials dels gurús d'internet tenen un encaix legal controvertit i l'ecosistema digital en què es duen a terme impliquen diversos reptes per a l'administració pública i les associacions de consumidors. Ara bé, l'advocat especialitzat en dret tecnològic i professor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),, clarifica que totes les normes al món offline s'apliquen també a l'online, i que. Rodríguez explica quei ha de demostrar l'estafa en la manera d'oferir els cursos i en el públic objectiu. A banda d'un públic final vulnerable o amb poca capacitat de detectar l'engany, com és el cas dels joves i de la població amb un nivell cultural baix, també són indicadors d'estafa que els autodenominats mentors no disposin de la formació necessària, que els resultats que prometen no siguin viables i que les pàgines web no disposin de polítiques de privacitat; així comL'estafa és un delicte greu, però si no es pot provar, l'administració encara té marge de maniobra per perseguir-ne altres amb penes menors, com lao la. Finalment, hi ha l'opció de la, tot i que es tracta d'una via més complexa. El professor de Dret Mercantil a la UAB,, matisa que, en aquest cas, la llei és molt restrictiva i l'administració no pot entrar d'ofici i cal que els afectats o les associacions presentin una denúncia als tribunals. Els experts coincideixen en el fet que el problema de tot plegat és la interconnexió internacional a internet i laamb lleis diferents.