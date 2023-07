Sánchez recepta calma per formar govern a Espanya i descarta la repetició electoral

Sumar va per feina i el PSOE ho vol deixar pel setembre

L' eufòria que es va viure diumenge al vespre a la seu del PSOE davant delen les eleccions dels'ha sostingut fins aquest matí. Els socialistes han celebrat la reunió habitual dels dilluns de la comissió executiva federal, i ho han fet entre abraçades, aplaudiments i somriures. Una tranquil·litat i calma que feia anys que no es vivia a la seu de Ferraz després d'uns comicis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tirat de discurs optimista, i ha apel·lat a laper formar l'executiu. Però no ara, sinó a partir del setembre després de les vacances estivals. Així mateix, ha: "Segur que la democràcia trobarà la fórmula de governabilitat", ha dit davant dels seus. La reunió s'ha celebrat a porta tancada i el partit ha deciditdesprés de la trobada.Durant la trobada, Sánchez ha fet valdre quehagin votat "avançar", lluny de la "involució" i "retrocés" que suposaven els projectes del PP i Vox. El líder dels socialistes també ha erigit el seu partit en un, després deli l'avenç de l'extrema dreta en països propers, com il·lustren com Finlàndia, Grècia, Àustria o Suècia. És per això que davant dels deures ben fets a Espanya, Sánchez ha traslladat el missatge que ara, després de dues eleccions en poc temps, toca descansar.Des de l'entorn dels socialistes consideren que cal donar aire perquè els partits que podrien formar part de la governabilitat facin la seva, i que després ja serà hora d'entomar converses. Segons fonts presents a la reunió del PSOE, en la trobada no s'ha fet "" sobre el mapa diferenciat que deixen aquests resultats amb relació al 2019, ara que elssón clau per esquivar el bloqueig i noves eleccions, al contrari de fa quatre anys. Sense l'abstenció del partit liderat a Madrid per, l'aritmètica per crear un govern progressista és gairebé impossible. Mentrestant, Junts prioritza refer la unitat de l'independentisme abans d'abordar la investidura de Sánchez.No s'ha parlat de Junts, però des de l'entorn del PSOE sí que consideren quedesprés dels resultats. De fet, reivindiquen que el mapa electoral resultant envia "un missatge" als catalans davant la victòria, per tercera vegada en uns comicis -espanyoles, municipals del 28-M, i autonòmiques del 14-F- del. Des del PSOE, doncs, faran valdre el fet que els socialistes catalans, després del 23-J, tenen: 19 del PSC vers 14 d'ERC i Sumar. "Som la primera força a Catalunya i al País Basc, això és integrar Espanya", afegeixen.Sigui com sigui, de moment el PSOE aposta per la calma. ". No podem tenir presses després d'aquest resultat", remarquen des de Ferraz. Significarà això que no hi hagi reunions en les setmanes vinents? De moment, el que s'ha de resoldre abans és la constitució del Congrés i el Senat, prevista pel. I en aquesta sessió s'ha d'arribar amb un acord sobre les meses de les dues cambres. Podria ser que Junts exigís alguna cosa en aquest primer moment? Des del PSOE contemplen que una qüestió per començar a parlar amb el partit independentista podria ser alguna cessió o encaix davant del fet que el partit de Nogueras a hores d'araPel que fa a reunions amb, els socis naturals del PSOE, els socialistes insisteixen que traslladen el calendari al setembre. Tot i això, avui mateix en roda de premsa el portaveu de la formació dels de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, ja ha posat deures al PSOE per iniciar "des d'ara mateix" trobades per construir el. I el PP? Sánchez va enviar un missatge de Whatsapp ahir al vespre al guanyador de les eleccions, el popular. Però si hi ha alguna trobada, no es produirà fins al setembre, insisteixen des de Ferraz. "Que la gent descansi i gaudeixi de les vacances", ha insistit Sánchez.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola