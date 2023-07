La recollida selectiva a Catalunya, estancada a les grans ciutats

Rècord agredolç, canvi estadístic

Evolució de la generació de residus i la recollida selectiva (incloent runa)

Les ciutats grans no arriben al 38%

Un terç de la brossa encara acaba a l'abocador

Les comarques que més reciclen

Les 10 comarques amb major recollida selectiva (2022)

Les 10 comarques amb pitjor recollida selectiva (2022)

Laestà. L'any 2022 es va tancar amb undels residus, un tímid avanç respecte a l'any anterior , però que queda. En aquest sentit, les grans ciutats actuen com un autèntic fre que limita els avanços de comarques que han apostat els darrers anys per-especialment el porta a porta- i que han permès disparar els resultats fins al 60-80%.La recollida selectiva del 2022 va sera Catalunya. Ara bé, el 45,3% queda lluny delque la Unió Europea exigeix per al 2025. Amb l'actual ritme, no es compliria aquest objectiu i es podria obrir un procediment sancionador.Tanmateix, la xifra oficial d'enguany és inferior a l'anunciada l'any passat. Per què? Enguany, s'hade les dades i s'han deixat d'incloure les runes d'origen domèstic, seguint la normativa de la Unió Europea.Si s'haguessin inclòs, com s'havia fet fins ara, el percentatge de recollida selectiva arribaria al, pel 46,6% del 2021 . A partir d'ara, totes les runes -també les domèstiques- passaran a incloure's en el balanç de residus de la construcció i demolició.El gran taló d'Aquil·les de la recollida selectiva a Catalunya són les. En aquest sentit, la separació dels residus als 23 municipis més grans de 50.000 habitants se situen en un, clarament per sota la mitjana del país. En els darrers cinc anys, només han augmentat 3,5 punts, segons dades de lLa diferència entre les grans ciutats i comarques de l'interior o de muntanya com la Conca de Barberà, Osona, el Berguedà, la Terra Alta o el Pallars Sobirà és que. En aquestes àrees menys poblades els darrers anys han anat adoptant sistemes eficients: el porta a porta, contenidors intel·ligents o la combinació d'aquests o altres models. Tanmateix, a les ciutats s'han mantingut els contenidors de tota la vida -gris, marró, groc, blau i verd-, amb uns resultats que queden lluny del salt que hauria de fer el país.N'és ben conscient, director de l'Agència Catalana de Residus: “Els sistemes actuals de recollida selectiva ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar a models eficients”, ha explicat aquest dimarts des del Lluçanès, comarca que supera el 70% de separació. “Aquesta serà una de les grans apostes de laque s’està ultimant”, ha afegit.A Catalunya hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta , un desplegament força aturat coincidint amb les eleccions municipals, però que ara hauria de viure un gran impuls., assenya el responsable de residus de la Generalitat, tot assenyalant que, a banda de municipis com Manlleu i Ripollet, també s'han concedit subvencions per implantar el sistema de contenidors intel·ligents -que requereixen la identificació del veí- a Manresa o Mataró.Quasi elque es generen es dipositen al, malgrat que realment la fracció resta -pols, cendra, bolquers...- és molt petita. Que la quantitat de brossa que no se separi selectivament sigui major a la resta de fraccions -orgànica, envasos, paper i vidre- provoca que elscontinuïn sent un destí molt important dels nostres residus.Concretament, uni un total d'1,175 milions de tones es porten als denominats dipòsits controlats. És una xifra inferior a la del 2021 (32,9%), però molt lluny de l'objectiu europeu queLa Conca de Barberà repeteix per segon any consecutiu com la comarca líder en recollida selectiva. En aquesta ocasió amb un 77,24%, més de 30 punts per sobre la mitjana catalana i vuit més que Osona, que ocupa el segon lloc en el rànquing.El canvi d'estadístíca els fa retrocedir uns tres punts -comptant les runes el 2021 van superar el 80%-, però aquest fet no aigualeix l'èxit del model d'aquesta comarca de l'interior del Camp de Tarragona. Tradicionalment, separaven un 48-50% dels residus fins que van fer una prova pilot el 2018 tant de porta a porta com de contenidors intel·ligents. Una vegada es va aplicar al conjunt de la comarca, les dades es van disparar i es van situar clarament al(69,10%) i el(67,15%) repeteixen un any més al podi de les comarques que més reciclen. Tanmateix, tot apunta que l'any vinent seran superades pel. La comarca més jove del país -constituïda enguany- va arribar a separar selectivament el 72,31% de la brossa generada. Tanmateix, com que l'any passat encara no era una comarca oficial, no apareix a les estadístiques (malgrat que l'hem posat al gràfic). Isaac Peraire,, ha escollit el seu territori per presentar unes dades que en el cas del seu municipi arriben al 83,5%.En contraposició, dues comarques turístiques com la(27,13%) i la(33,82%) se situen a la cua de la separació selectiva. El territori de l'(38,06%) així com el(37,66%) i el(39,01) completen el TOP-5 de comarques que menys reciclen.

