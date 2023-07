ERC intenta arrossegar Junts per guanyar força negociadora davant Sánchez

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

Mals resultats, però l'estratègia es manté

L'independentisme no ha fet uns bons resultats aquest 23-J, una patacada que s'ha visibilitzat sobretot en ERC, que ha perdut més de 400.000 vots. De tota manera, l'independentisme continua tenint la clau per a la governabilitat de l'Estat. Sivol continuar a la Moncloa, necessitarà els vots d'ERC i, sobretot, de Junts, a qui els resultats electorals han donat un paper decisiu per facilitar un govern del PSOE. En aquest context, els republicans intentaran arrossegar els juntaires cap a una posició de negociació, per guanyar força al Congrés i defugir tant les temptacions de "bloqueig" com el risc d'una repetició electoral, que donaria una nova oportunitat a PP i Vox per mirar d'aconseguir la majoria absoluta. "La nostra vocació és utilitzar la força conjunta com a independentisme", ha dit la portaveu del partit,El mapa posterior al 23-J deixa la possibilitat d'una majoria alternativa a la dreta i l'extrema dreta en què l'independentisme tindrà la clau de la Moncloa. ERC, que ha perdut sis diputats, vol utilitzar aquesta força, i per això ha allargat la mà a Junts perquè s'obri a pactar en favor dels interessos de Catalunya. "Hem de construir alternatives en defensa de Catalunya,; hem d'utilitzar la força en defensa de Catalunya i això, com més unitat estratègica hi hagi, millor", ha assenyalat la portaveu. El partit té voluntat de "parlar, debatre i negociar" amb Junts les condicions per investir Sánchez. Ara com ara, les posicions estan allunyades: Junts només acceptarà un referèndum, mentre que ERC proposa continuar avançant en la negociació, acabar amb el dèficit fiscal i culminar el traspàs de Rodalies.Vilalta ha demanat fer valdre la força dels "grans consensos" del país. "Hem de ser útils", ha apuntat, i ha instat Junts a avançar en una "unitat estratègica catalana i catalanista". Junts vendrà car el seu suport, com va dir diumenge la cap de llista,, que va dir que no investirien cap president "a canvi de res". Aquest mateix dilluns, el secretari general del partit,, ha avisat que no veu viable ara com ara la investidura de Sánchez., que tindrà l'última paraula, ha advertit que Junts no deu res a ningú, només als seus votants. A hores d'ara, no es pot descartar unacap a finals d'any, un risc que ERC no vol córrer, malgrat que el PSOE es pugui sentir temptat en aquest sentit. "No podem córrer el risc de donar una altra oportunitat a PP i Vox perquè tingui l'oportunitat de guanyar", ha afirmat.Vilalta ha admès que els resultats no són els que esperaven ni desitjaven. El diagnòstic dels republicans sosté que una part de la ciutadania ha optat per votar esquerres espanyoles per fer front a la dreta espanyola, cosa que ha perjudicat ERC. Alhora, el partit també ha dit que han patit "el cost de liderar" i d'obrir camí. "Entomem el missatge de les urnes amb màxima humilitat, vocació d'aprenentatge i ens deixarem la pell per tornar a guanyar la confiança de totes aquelles persones que no han optat per votar ERC", ha afirmat.La portaveu ha insistit quei que els resultats del 23-J són dolents. El partit entén que s'expliquen per un vot dual, en què bona part dels catalans han votat en clau espanyola, cosa que ha impactat sobretot a ERC. Els republicans també han admès "errors propis" que s'hauran de corregir en les properes setmanes. "Hem d'aprendre dels missatges de les urnes per fer-ho cada vegada millor", ha indicat. De tota manera, el partit ha tancat files amb l'estratègia de la formació, avalada en el darrer congrés. "", ha afirmatEls resultats tampoc són positius per a l'independentisme en el seu conjunt. "La força que vam tenir el 2019 ara votat en clau antifeixista i espanyola", ha constatat Vilalta, que ha lamentat que la CUP hagi quedat fora del Congrés. Malgrat això, la portaveu ha remarcat que l'independentisme torna a tenir la clau per fer decantar la balança i fer possible un govern progressista a l'Estat "que atengui les demandes de Catalunya". "PP i Vox no sumen, també", ha reivindicat.

