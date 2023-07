Junts prioritza refer la unitat de l'independentisme abans d'abordar la investidura de Sánchez

Catalunya 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 48 Cens total: 5.422.803 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.547.922 65,42% Abstencions: 1.874.881 34,57% Vots nuls: 31.954 0,90% Vots en blanc: 29.079 0,82% Partit Vots % Diputats

Abans d'abordar la investidura de, l'independentisme ha d'abordar el retorn a la unitat estratègica. Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dilluns el secretari general de Junts,, en una entrevista a RAC1 poques hores després de saber el resultat de les eleccions del 23-J . Uns comicis en els quals Sánchez va resistir, però dels quals també es desprèn que la clau de la governabilitat la té Junts, a diferència de l'anterior legislatura. Turull ha indicat que es reuniran amb partits i entitats per preparar aquesta "nova finestra d'oportunitat" que els comicis estatals han deparat al moviment, i ha indicat que, almenys per ara,que permeti governar al líder del PSOE.El secretari general de Junts ha indicat que les demandes catalanes a Sánchez han de centrar-se en el referèndum i l'amnistia. En el primer cas, per exemple, la formació que va fundarha plantejat en campanya que qualsevol investidura passa perquè se cedeixin les competències a la Generalitat per organitzar una votació específica sobre el futur del país. La candidata Míriam Nogueras, abans de les eleccions, també ha obert la porta a fer més demandes, però la prioritat sempre ha estat parlar del referèndum, i s'ha menystingut la proposta d'ERC de traspassar Rodalies o bé d'acabar amb el dèficit fiscal "No apostem per la repetició de les eleccions, ni per la no-repetició d'eleccions. El que estem defensant és aprofitar aquesta finestra d'oportunitat i veure què ens ofereix l'Estat", ha determinat Turull en el transcurs de l'entrevista a RAC1. Nogueras, en la primera intervenció després de saber-se el resultat, va assegurar que no farien president Sánchez "a canvi de res" . La formació que lideren el secretari general iha estat molt crítica amb el paper d'ERC en els últims anys a Madrid, marcat per la taula de diàleg i el suport parlamentari a Sánchez, inclosa l'aprovació dels últims tres pressupostos generals de l'Estat.En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Nogueras ha indicat que cal fer les coses "molt diferent" de com s'han fet fins ara. "No serem nosaltres els qui posarem uncom s'ha fet fins ara. Estarem ferms i determinats, no ens tremolarà el pols a l'hora de mantenir la posició", ha assenyalat la cap de files de Junts a Madrid. Segons Nogueras, l'independentisme té "la clau", de manera que s'ha d'aprofitar aquesta "oportunitat". "No farem el que s'ha fet fins ara. Quan entrem en una sala de negociació,. Veurem a què està disposat el nostre interlocutor", ha insistit la dirigent de Junts.Nogueras ha indicat que, de moment, el PSOE no els ha contactat. Sí que s'esperen trobades aviat amb ERC, a qui ha retret que sempre hagin tingut un no a l'hora d'abordar estratègies conjuntes. "Hem fet passos endavant quan hem anat junts. En els últims anys hem fet passos enrere", ha assenyalat la candidata a les eleccions. En l'anterior legislatura, Junts no va formar mai part dels socis del PSOE, paper reservat per a ERC i, i també per al. En campanya, el partit de Puigdemont ha tret ferro a una hipotètica repetició electoral a l'Estat

