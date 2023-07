Els partits d'àmbit català sumen el pitjor resultat en unes eleccions espanyoles des del 1982

Quin percentatge de vots ha sumat cada bloc, a cadascuna de les eleccions espanyoles, a Catalunya?

Evolució històrica de diputats i vots per partits, en les eleccions espanyoles a Catalunya

Elaquest 23 de juliol. ERC ha perdut quasi la meitat de diputats , la CUP ha quedat fora del Congrés -qui menys ha patit- també ha retrocedit un escó . Els catalans han fet confiança sobretot a partits d'àmbit estatal o en coalició amb candidatures espanyoles, fins al punt que,Incloent-hi, han esgarrapat, quan van assolir un màxim històric. Fins i tot el 2008, quan el PSC va acumular un 45% de les paperetes amb l'alerta d'un possible retorn del PP a la Moncloa, CiU i ERC van aconseguir entre les dues algunes dècimes més que aquest diumenge, fins al 28,7%. Cal remuntar fins al 26,5% del 1982 per trobar un percentatge més baix de vots a partits d'àmbit estrictament català. Als anteriors comicis, del 1977 i 1979, el pes també va ser inferior al d'aquest 23-J.Si en lloc del percentatge de vot es posa el focus en el nombre de diputats, els 14 aconseguits per ERC i Junts. Llavors, el magnífic resultat del PSC li va permetre rendibilitzar més els seus suports. A més, llavors ERC va fregar el 8% de vots i, malgrat això, només va endur-se tres escons, cosa que va provocar que totes les paperetes fora de la circumscripció de Barcelona es perdessin.De fet, històricament la representació de partits d'àmbit català se centrava bàsicament en els diputats de CiU, ja queals comicis al Congrés o, en diverses ocasions, en quedaven fora. Només el 2004 van fer un bon resultat, amb vuit escons, quanen va ser cap de llista després de dimitir del Govern per haver-se reunit amb ETA. Des del 2015, en canvi, els republicans han quedat sempre per davant de l'espai postconvergent als comicis espanyols.Més enllà del desencís de part de l'electorat independentista amb el rumb dels partits després del procés, que ha desembocat en una abstenció diferencial superior als municipis on aquests van obtenir més suports el 2019 , això es pot deure a un. Ja sigui de forma conjuntural per frenar un possible govern de PP i Vox o de forma més estructural, les enquestes delja indicaven un repunt del nombre de votants de formacions independentistes al Parlament que, en el cas del Congrés, declaraven que votarien candidatures d'àmbit estatal

