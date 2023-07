Sánchez ho torna a fer, Feijóo naufraga i Junts tindrà la clau de la Moncloa

Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 350 Cens total: 35.146.032 Escrutat 98,00% Vots comptabilitzats: 24.235.409 70,35% Abstencions: 10.210.376 29,64% Vots nuls: 256.258 1,05% Vots en blanc: 195.029 0,81% Partit Vots % Diputats

Pactòmetre Total: 0 176 PP 136 PSOE 122 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 CCa 1 U.P.N. 1

ho ha tornat a fer. Olfacte? Sort? Tenacitat? Audàcia? Una combinació de totes aquestes qualitats? És probable que sigui així. El líder del, que després de la davallada de les municipals i autonòmiques va decidir jugar-s'ho tot a la carta de l'avançament electoral, se n'ha tornat a sortir. Com va passar quan va ser descavalcat de la secretaria general del seu partit, com quan va triomfar amb la-la primera exitosa de la història de la democràcia-, quan va guanyar la doble convocatòria del 2019, quan va resistir la, quan ha anat aguantant les grans xifres econòmiques malgrat la guerra a. Sánchez, tot i quedar per darrere d', ha resistit l'avenç de la dreta i s'ha tornat a guanyar el dret de tornar a ser president espanyol.. Encara que, per mantenir-se al poder, haurà de seduir els set escons deper esquivar l'amenaça de bloqueig i de noves eleccions. Seria la tercera repetició en vuit anys.El líder del PP ja es veia a la Moncloa. Les enquestes auguraven -també a les portes de l'inici del recompte- una escombrada de Feijóo que, amb la crossa de Vox, podria arribar còmodament al poder. Però els populars, tot i vèncer en escons -136-, han fet curt, en part perquè els potencials socis han perdut una vintena d'escons i perquè Sánchez ha aguantat molt més del que s'esperava. Ha aconseguit arreplegar dos representants més -122- que el 2019, en bona mesura perquè n'ha captat de-l'experiment deno ha estat una història d'èxit, tot i que serà suficient per intentar continua a la Moncloa- i perquè el, com és habitual en les nits eufòriques dels socialistes, ha estat el motor de la residència de. Qui donava per mort Sánchez, també dins del seu propi partit, haurà de continuar renegant.Com han quedat els dos blocs? La dreta, amb PP i Vox, s'ha quedat ambescons, 11 ments dels que requereix la, fixada en els 176 representants. I l'esquerra, que va arrencar la campanya estabornida per la derrota de Sánchez en el cara a cara amb Feijóo, ha acabat sumant 156 escons. Lluny també de l'absoluta, però suficients per intentar sotmetre's a la investidura amb els socis actuals -- i, durant bona part de la nit, ha pogut somiar amb ser escollit en primera volta gràcies als vots d'aquests tres partits i del(BNG). Amb tots, finalment, ha acabat aplegantescons, quatre menys que la majoria absoluta. El risc de bloqueig i segones eleccions no queda conjurat.Qui podria acabar garantint-li del tot la investidura és, que no ha fet el sorpasso a ERC però ha resistit -només ha perdut un escó i ha empatat a set amb els exsocis- amb el discurs de la confrontació enarborat peri propulsat per. Els set escons de la formació que dirigeixen, que ha posat sobre la taula la cessió de competències per fer un referèndum com a condició per investir Sánchez. En privat, els dirigents del partit fan anar una llista més llarga -traspassos de competències, amb Rodalies al capdavant, millores financeres i repartiment de poder institucional- que anirà drenant a mesura que avancin les converses. Després d'anys apartada del joc d'aliances, Junts s'hi estrenarà.I ho farà amb un perfil, el de Nogueras, que representa l'ànima més partidària de la confrontació, la que renega de la-l'ha definit com a "fracàs" i com a "pantalla passada"- i la que obvia els èxits aconseguits en matèria de desjudicialització -i derogació de la-, de manera que això impregnarà les negociacions que es puguin obrir. Sánchez haurà d'arromangar-se per convèncer els possibles socis -amb els nacionalistes bascos acostuma a haver-hi sempre una bona entesa en matèria de competències i de finançament- si no vol repetir eleccions, una tàctica arriscada, per bé que li va funcionar el 2019. La pressió que rebrà l'independentisme per ajudar la Moncloa davant l'ascens de la dreta i la incertesa de tornar a tirar els daus a les urnes serà elevada.I, si Sánchez s'ha guanyat el dret a tornar a intentar ser president, és precisament perquè Feijóo no hi ha arribat. Després d'una primera setmana de campanya marcada per la victòria en el cara a cara i ambient de velocitat de creuer, el candidat gallec ha anat de baixada, enredat en imprecisions -com la de les pensions- i polèmiques -l'amic contrabandista- que li han fet molt llarga la recta final. Sánchez ha resistit en les pitjors circumstàncies, Feijóo ha acabat esbufegant i, havent-ho fiat tot -com demostren els pactes posteriors a les municipals- a Vox, només podia arribar a la Moncloa si sumava majoria absoluta amb ells. No ha passat. Ara el PSOE torna a tenir l'opció de continuar a al consell de ministres quan ja feien les maletes.Si no les volen fer, o si no volen repetir les eleccions, els socialistes hauran de negociar amb el partit de Puigdemont, l'única reminiscència -políticament- viva de l'1-O, la pedra a la sabata del sistema judicial espanyol, l'única figura amb un cert podertant per la dreta com per l'esquerra espanyola. Una solució personal per a l'expresident apareixerà en l'horitzó, ell que sempre s'hi ha negat? Quin marge hi haurà? Junts va arrencar la campanya volent superar ERC i aspirant a ser decisiva a Madrid. El primer objectiu no l'han aconseguit. El segon, sí. Sánchez tastarà ara si, realment,, com s'ha dit en campanya. El manual de resistència del líder del PSOE haurà de mutar de nou per adaptar-se a un nou soci.

