Congrés dels Diputats 2023 Totes les dades Diputats a escollir: 335 Cens total: 35.141.266 Escrutat 21,26% Vots comptabilitzats: 5.118.630 68,49% Abstencions: 2.354.513 31,50% Vots nuls: 55.266 1,07% Vots en blanc: 40.269 0,79% Partit Vots % Diputats

Pactòmetre Total: 0 176 PSOE 128 PP 122 VOX 31 SUMAR 27 ERC 7 JxCAT - JUNTS 7 EH Bildu 6 EAJ-PNV 5 B.N.G. 1 U.P.N. 1

Entre la campanya i les enquestes

L'ombra d'una repetició electoral

Amb més del 20% escrutat , eli es manté al capdavant amb 128 diputats (pels 120 aconseguits el 2019). El PP, tot i les enquestes favorables, continua en segona posició amb 123 (pels 88 actuals). La tercera posició està disputada:només arriba a 26 (Unides Podem i Més País en va aconseguir 38 en la repetició electoral del 2019) mentrepodria arreplegar 31 diputats (força per sota dels 52 actuals).Podeu comprovar quina translació tenen els resultats encara provisionals amb els possibles pactes que es puguin configurar en el nostre pactòmetre Els resultats, de moment, no van en la línia del sondeig de TV3 i TV3 , que situaven el bloc de la dreta i l'extrema dreta sumant majoria absoluta, però només amb la part alta de la forquilla (145-150 pel PP i 24-27 per Vox). En canvi, l'actual govern de coalició retrocediria lleugerament: 113-118 pel PSOE i 28-31 per Sumar. L'independentisme català, per la seva banda, viuria un empat tècnic entre una ERC en reculada i Junts, mentre que la CUP perdria un dels dos representants.La campanya s'acostuma a fer llarga als favorits, que tenen més a perdre que a guanyar. Un tòpic que s'ha fet realitat aquestes dues setmanes per a, entre entrevistes accidentades, absència a debats i la incomoditat de l'antiga amistat amb un narco gallec.El bloc progressista, per la seva banda, ha alimentat el relat de lai decom el supervivent amb set vides. Aquest fet, juntament amb l'intent de mobilitzar les bases després de setmanes de pactes municipals i autonòmics PP-Vox, caldrà veure si es nota a les urnes, més enllà de mitjans i xarxes socials.L'Estat s'ha acostumat a. La primera vegada va succeir el. Els comicis del 20 de desembre de 2015 van acabar amb victòria per, però amb una forta caiguda dels populars. La manca de fórmules per arribar a una investidura viable, va acabar amb unes segones eleccions el 26 de juny de 2016. L'escenari va canviar poc i, finalment, va ser una abstenció del PSOE el que va permetre la reelecció de Rajoy.La història, però amb Pedro Sánchez com a president. El líder socialista havia aconseguit accedir a la Moncloa un any abans gràcies a una moció de censura. La manca d'acord entre el PSOE i Podem a l'abril va desembocar amb uns nous comicis al novembre. L'auge de l'extrema dreta dei el retrocés de les esquerres, van fer que Sánchez i, aquesta vegada sí, s'entenguessin ràpidament. El suport del PNB i altres partits minoritaris -i sobretot l'abstenció d'ERC i EH Bildu- van fer possible la investidura.És possible una? Qualsevol escenari on el PP i Vox no sumin majoria absoluta obre aquest escenari. En aquest sentit, sembla improbable que el PSOE faciliti governar als populars i tampoc no és fàcil que els socialistes articulin una majoria alternativa no només amb Sumar sinó amb un autèntic conglomerat de partits independentistes, nacionalistes i regionalistes.

